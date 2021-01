Close

Kim Kardashian está lista para divorciarse: "Kanye West está triste" Fuentes cercanas confirmaron a People que Kim Kardashian está preparada para pedir el divorcio a Kanye West y está trabajando con la abogada Laura Wasser. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West está a punto de llegar a su fin. Según múltiples fuentes, la estrella de Keeping Up with the Kardashians, se está preparando para solicitar el divorcio de su esposo, con quien se casó en mayo de 2014. "Él sabe que ella [lo ha decidido]. Ella ha tenido suficiente, [Kim] le dijo que quiere algo de espacio para analizar su futuro", dijo una fuente a la revista People. “[Kanye] está bien. Está triste, pero está bien. Sabe que [esto es] inevitable”. Image zoom SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En diciembre, una fuente dijo a PEOPLE que la pareja ya vivía “vidas separadas", pues Kim tenía proyectos importantes y Kanye también estaba en lo suyo. "Sus vidas no se superponen mucho" aseguró la fuente.

