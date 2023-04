Kim Kardashian y Salma Hayek suben la temperatura en Nueva York ¡derrochan glamour y sex appeal! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Salma Hayek 2023 TIME100 Gala Credit: Kevin Mazur/Getty Images for TIME Las divas robaron cámara en la gala de la revista TIME. Además, fotos de Valentina Paloma y su medio hermano Augie James,y Karina Banda y Carlos Ponce llevan su amor a México, ¡míralos! Empezar galería Kim Kardashian y Salma Hayek Kim Kardashian Salma Hayek 2023 TIME100 Gala Credit: Kevin Mazur/Getty Images for TIME La alfombra roja de la TIME Gala fue escenario del encuentro que tuvieron la influencer y empresaria californiana con la actriz y productora mexicana quienes robaron miradas con sus atuendos sexy y melena negro azabache, ¡wow! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek, Valentina Paloma y Augustin James Salma Hayek Valentina Pinault y Augustin James Evangelista 2023 TIME100 Gala Credit: Kevin Mazur/Getty Images for TIME La chaparrita también estuvo acompañada de su hija única (centro) y de "Augie", el hijo que tuvo su marido con la supermodelo canadiense Linda Evangelista. 2 de 6 Ver Todo Karina Banda y Carlos Ponce karina banda carlos ponce Credit: Mezcalent La parejita que encabeza Enamorándonos La Isla —que se estrena este 30 de abril— llevaron su amor hasta la Ciudad de México para participar en el estreno de la cinta Quiero tu vida (VIX). 3 de 6 Ver Todo Anuncio Fernando Schoenwald y Bárbara de Regil Bárbara de Regi y su esposo película Quiero tu vida Credit: Mezcalent En esa misma gala vimos a esta pareja de marido y mujer subiendo la temperatura con su química innegable, ¡además del escotado vestido de la actriz! 4 de 6 Ver Todo Príncipe William y Kate Middleton Príncipe William Kate Middelton The Prince And Princess Of Wales Visit Wales - Day One Credit: Karwai Tang/WireImage Los príncipes de Gales estuvieron sumamente atareados en su vista a Merthyr Tydfil, Wales, donde compartieron con miembros del Dowlais Rugby Club y celebraron el sexagésimo aniversario del equipo de rescatistas de Central Beacons Mountain Rescue. 5 de 6 Ver Todo Stephanie Salas Stephanie Salas Credit: Mezcalent ¡Vaya que el amor le ha sentado a la novia de Humberto Zurita! Así de efusiva y alegre la vimos en su regreso al mundo de la música con la nueva versión del tema "Horizonte De Estrellas", que inmortalizara el español Miguel Bosé en los años ochenta. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

