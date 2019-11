Kim Kardashian revela siete claves para tener éxito

Kim Kardashian y toda su familia han sabido cómo usar su imagen de la manera más estratégica. Al mando de decenas de empresas y productos, no cabe duda de que la popular familia de socialités ha alcanzado el éxito financiero. Pero, poco sabemos de los secretos que le han funcionado a la esposa de Kanye West para llegar a la cima de su ámbito empresarial. ¡Aquí te compartimos sus claves!

El conocimiento (compartir) es poder"[Kylie y yo] definitivamente nos damos consejos todo el tiempo. Kylie probablemente me daría consejos cuando estoy hablando de un producto específico y no puedo tomar una decisión entre algo, por lo general es realmente decisiva sobre eso, así que puedo preguntarle sobre consejos de negocios. Siento que a veces soy la publicista familiar. Siempre nos estamos llamando por cosas".

Mantente enfocado

"Cuando tenía poco más de veinte años, a muchos jóvenes les preocupaba salir, divertirse y beber. Creo que mucho éxito se debe al hecho de que siempre he tenido el control de mi estilo de vida. Siempre he estado realmente comprometida con algo. Definitivamente creo que puede ser desalentador. Puede ser agotador. Pero realmente tienes que dedicar tiempo, trabajo y realmente solo mantenerte enfocado".

Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for ULTA Beauty / KKW Beauty

Mantén una actitud positiva, incluso si no es el trabajo de tus sueños

"Trabajé en una tienda de ropa, en una tienda de ropa para niños, en la oficina de mi padre. Hice en muchos trabajos diferentes. Recuerdo que mi papá siempre me decía: no importa cuál sea ese trabajo, haz tu mejor esfuerzo. Porque no quieres ir a un lugar con una actitud en la que sabes que no es el trabajo de sus sueños, sabes que solo están tratando de sobrevivir. Siempre debes tener una buena actitud sobre las cosas, sin importar a dónde vayas".

Toma una decisión sobre el tiempo de jugada y cúmplela

"Cuando entro en una crisis con algo, simplemente tomo una decisión rápida y me quedo con eso y no me preocupo por eso. Puede ser algo realmente pequeño. Recuerdo que hice una colaboración con Kylie y el color piel de labios que quería para la botella no era exactamente el color que quería. Dijeron que se equivocaron, es nuestra culpa, pagaremos por ello, y yo dije, ya sabes qué, para el medio ambiente, probablemente sea mejor no reproducir esto. Y nadie notó que quería un color ligeramente diferente. En ese momento me estaba volviendo loca y pensando, ‘¡oh, Dios mío!, esto es muy estresante. [Pero] no puedes dejar que tu mente vaya allí. Simplemente tome una decisión rápida: está bien, este color no es perfecto, pero va a estar bien para nosotros, y sigamos adelante".

Maneja tu vida meticulosamente

"Simplemente significa que cada momento del día se tiene en cuenta y que lo tengo todo manejado al milisegundo de lo que estoy haciendo. Este fin de semana fui a Palms Springs con mis amigos y pensé, todo lo que realmente quiero hacer es dormir. Probablemente me despierte a las 7am. Solo quiero dormir y no tengo restricciones. Y me desperté a las 7:38 am y miré el reloj de inmediato y estaba muy emocionada".

Date un descanso

"Creo que también se trata de tomar esos descansos cuando los necesitas. Especialmente para la generación más joven, donde las redes sociales son una gran parte de los negocios. Definitivamente tienes que separar eso, tomar descansos mentales, prestar atención a lo que está sucediendo y separarte cuando sea demasiado abrumador".

Establecer límites

"Cambié mi número y cambié mi correo electrónico recientemente. Solo porque mucha gente se acercaba a mí por cosas diferentes, ya sea que quisieran mi producto o almorzaran. Literalmente, tuve que llamar a todos mis mejores amigos y decirles que tienen mi número, pero lo estoy cambiando para todos los demás. ¡Así que no se lo des a nadie! No me importa si crees que soy amigo de ellos. Tengo que establecer un límite. Tengo que pasar por la facultad de derecho y luego volveré a emerger si siento que eso es lo que quiero hacer. Realmente me vi obligado a hacer algunos cambios … solo tenía que establecer mis perímetros y límites y seguir con eso".