Kim Kardashian revela lo que más "cachonda" la pone antes de irse a dormir ¡Kim Kardashian ha hecho una revelación que nadie se espera viniendo de ella! Lo cierto es que hay una cosa que a la socialité la pone muy "cachonda". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Kim Kardashian ha hecho una revelación que nadie se espera viniendo de ella! Lo cierto es que hay una cosa que a la socialité la pone muy "cachonda", y que le gusta hacerlo cada noche antes de dormir. En un adelanto de The Kardashians, el nuevo show de la familia que se estrenará el 14 de abril, la modelo y empresaria dejó saber una de sus facetas que pocos conocen, y se trata nada más y nada menos de una obsesión que tiene como mamá. Según contó en el adelanto, que se emitió durante el show Jimmy Kimmel Live (ABC) del miércoles, entre las cosas que más la motivan está organizar los juguetes de sus cuatro hijos. "Para mí, eso es tan emocionante, ese lado de nuestras vidas", aseguró. "La gente no ve que limpié la sala de juegos hoy", sostuvo. "Ese tipo de cosas me pone… me pone cachonda, literalmente limpiar el cuarto de juegos. Estoy loca", añadió. Luego la socialité dijo: "¡Cualquier mamá entenderá eso! Si tienes una sala de juegos limpia, puedes dormir por la noche". Aunque todos sabemos la increíble mamá que es Kim con sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm, que tuvo con su exesposo Kanye West, lo cierto es que no imaginábamos su obsesión por el orden y la limpieza. Kim Kardashian, Kanye West and family Kim Kardashian, Kanye West and family | Credit: Kim Kardashian/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo, que tiene una relación con el comediante Pete Davidson, ha sido criticada por haber dejado que el también actor cargara en sus piernas a North West mientras conducía un carrito de golf. ¿Le hará algún caso Kim a las habladurías?

