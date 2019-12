Kim Kardashian revela quién le saboteó la perfecta foto de Navidad La estrella de telerrealidad Kim Kardashian confiesa cuál fue el mayor obstáculo para tomarse la foto navideña perfecta. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo que más disfruta Kim Kardashian de su día a día son sus cuatro retoños. Eso no quiere decir que North, de 6 años; Saint,de 4, Chicago, de casi 2;y Psalm,de 7 meses no le pongan las cosas difíciles de tanto en cuanto. ¿Un ejemplo? La foto para la tarjeta de Navidad. Contrario a años anteriores, la futura abogada optó por retratarse al lado de su esposo Kanye West e hijos para la tarjeta de Navidad, en lugar de hacerlo con sus famosas hermanas y madre. Pero lograr su cometido no fue para nada una tarea fácil. La más famosa del clan Kardashian reveló que hacer posar a sus pequeños le causó mucha ansiedad, sobretodo cuando uno de ellos se rehusó a participar. ¿Quién fue? La comprensiva madre admitió sin pena que su primogénita simplemente no estaba de humor para retratarse con la familia el día de la sesión de fotos, por lo que inicialmente había quedado fuera de la foto navideña. Pero gracias a la tecnología — y al cambio de humor de North — pudo incluirla. “Es la mayor ansiedad [lograr] reunir a cuatro niños sonriendo en un cuarto. North estaba teniendo un [mal] día, así que se rehusó estar en la sesión. Solamente estaba llorando porque quería un estilo de cabello específico”, reveló Kardashian durante el programa de televisión de la comediante Ellen DeGeneres. “Le dije: ‘Está bien, no vas a salir en la tarjeta. Esta es la decisión, no vas a ser parte de la tarjeta. Voy a tomar la foto familiar sin ti’. A ella le pareció bien”. La pequeña, que ha robado cámara desde su nacimiento, cambió de opinión y accedió a posar frente al lente del fotógrafo. “Al siguiente día, se despertó y dijo: ‘Mami, realmente quiero [estar] en la tarjeta’”, comentó Kardashian. “Dijo: ‘Solamente quiero una sesión de fotos contigo’”. Ni lenta ni perezosa, la madre inmediatamente accedió al deseo de su hija y aprovechando que el fotógrafo aún estaba en la ciudad, posó junto a su hija, feliz y sin maquillaje. ¿El resultado? Una simple y bella fotografía familiar tomada en las escaleras de su hogar, en la que North fue incluida gracias al photoshop. “Llamé al fotógrafo y le dije que viniera [a casa]. Le dije: ‘No tengo maquillaje, me veo completamente diferente. Solo hay que pretender. Fotografíanos, pero me recortas y la incluyes a ella con photoshop’. Y parece una tarjeta hermosa”, contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la entrevista con la presentadora, la también empresaria explicó el motivo por el cual este año decidió no participar en la tradicional tarjeta navideña con sus hermanas. “Primero que nada fue cuestión de tiempo”, comentó. “Fue cuestión de tiempo de porqué no podía discutir con todos y dije: ‘Este no es mi trabajo. No me voy a sentar aquí a intentar conseguir que todos hagan una tarjeta. Voy a hacer una con mis hijos y mi esposo y mi familia’”. Luego del estrés vivido el año pasado con las agendas de toda la familia, una fuente aseguró a People que este año Kim quería mantener las cosas simples y sin drama. Por lo visto, casi logra su cometido. Advertisement

