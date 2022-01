Kim Kardashian responde a la existencia de un segundo vídeo sexual La controversial estrella de telerrealidad enfrenta las duras críticas de su exesposo, el rapero Kanye West. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se hiciera público el supuesto romance de Kim Kardashian con el comediante Pete Davidson, el exesposo de la controversial estrella de telerrealidad, Kanye West, no ha cesado de exponer la ahora quebrantada relación que tiene con la madre de sus cuatro hijos. Luego de despotricar en contra del nuevo galán en su nueva canción titulada 'Eazy', el rapero reveló íntimos detalles sobre el escándalo que lanzó a la fama a la empresaria, tras protagonizar un vídeo sexual junto al cantante Ray J. Durante una entrevista exclusiva para Hollywood Unlocked, Kanye —quien ahora se hace llamar Ye— aseguró que fue él quien obtuvo la computadora portátil con imágenes inéditas del encuentro sexual de su exesposa y su entonces novio Ray J, el cual había sido grabado en el 2003 y expuesto al mundo en el 2007. Aparentemente, una reciente situación en la que el equipo de seguridad de Kim se interpuso entre el rapero y sus hijos, fue el detonante que llevó a Kanye a exponer la realidad de lo que vive tras su separación. "¿Cómo me vas a llevar a SNL y vas a besar al hombre con el que estás saliendo frente a mí?", comentó el cantante al presentador Jason Lee, sobre la participación de Kim en el popular show de sátira y comedia Saturday Night Live. "Después de que yo fui y recogí la computadora portátil de Ray J esa noche y regresé en un [vuelo] tecolote. Me encontré con este hombre en el aeropuerto y me monté en el tecolote, regresé [y] se la entregué a las 8 de la mañana… Se la di y ella lloró cuando la vio. ¿Sabes por qué lloró? Porque representa lo mucho que ha sido utilizada. Representa lo mucho que la gente no la amaba y solo la usaban como mercancía". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim Kardashian The 92nd Academy Awards - Vanity Fair Party - Los Angeles Kim Kardashian | Credit: Photo by Ian West/PA Images via Getty Images Tras las declaraciones, Kim —quien en múltiples ocasiones ha abordado el tema del vídeo— negó la existencia de un segundo vídeo sexual a través de su representante. "Después de revisarlo, no hay nada sexual oculto, solo imágenes en un avión camino a México y pietaje en un club y restaurante durante el mismo viaje", según el representante. "Kim permanece firme en su creencia de que no hay un nuevo segundo vídeo en existencia. Después de 20 años, ella realmente desea pasar la página enfocándose en cosas positivas que continúa haciendo como mamá, empresaria y defensora de la reforma de justicia". En octubre del 2018, la madre de North, Saint, Chicago y Psalm, confesó en su desaparecido programa de telerrealidad Keeping Up With the Kardashians, que su exesposo fue prevenido de no iniciar una relación con ella debido a su escandalosa historia, según People. Sin embargo, el rapero ignoró las advertencias y en el 2014 la pareja se casó en una boda de ensueño en Italia. En febrero del 2021, la socialité presentó la demanda de divorcio tras casi siete años de matrimonio.

