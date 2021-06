Kim Kardashian reacciona a la nueva relación de Kanye West La empresaria, que recientemente llamó al rapero su amor "de por vida", es conocedora de la nueva relación de su exesposo con la modelo rusa Irina Shayk. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kanye West no ha perdido tiempo en el tema del amor y a menos de cuatro meses de haber recibido la demanda de divorcio por parte de su ex Kim Kardashian ya tiene a alguien que parece llenarle el corazón. Aunque el controversial cantante no ha confirmado su nueva relación, fuentes cercanas aseguran que West y la modelo rusa Irina Shayk, están alimentando la llama del amor. Las imágenes de los nuevos tortolitos disfrutando de un romántico paseo en Francia, donde West celebró su cumpleaños número 44, hablan más que mil palabras. Algo que no le ha pasado desapercibida a Kardashian. Una fuente cercana a la madre de los cuatro hijos del rapero aseguró que la empresaria no le está tomando demasiada importancia a las fotografía y encabezados que ha generado la nueva parejita, según a E! News. "Kim ha escuchado los rumores sobre Kanye e Irina Shayk y a ella no le molesta para nada", comentó . "Si no le afecta a sus hijos, a Kim no le importa si Kanye sale [con chicas]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim Kardashian, Kanye West y Irina Shayk Credit: John Shearer/Getty Images; Roy Rochlin/Getty Images; Rosdiana Ciaravolo/Getty Images Hasta el momento, la empresaria de 40 años se ha mostrado despreocupada sobre la nueva relación, incluso reiterando su infinito amor por el padre de sus hijos, al felicitarlo por su cumpleaños con un sorprendente tributo fotográfico en sus redes sociales, acompañado con un cariñoso mensaje. "Feliz cumpleaños. ¡Te amo de por vida!", escribió Kardashian junto a una serie de imágenes al lado del rapero, en su cuenta de Instagram. West no agradeció el gesto públicamente y la razón bien podría ser que se encontraba ocupado al lado de la modelo, quien en el 2012 formó parte de una de las pasarelas del también diseñador. Además, la había mencionado en uno de sus temas anteriormente e Irina apareció en un vídeo del rapero en el 2010. "Fue muy divertido trabajar con Kanye porque es un gran artista, pero también una gran persona", declaró Irina al The Wall Street Journal's Speakeasy en el 2011. A pesar de la relación laboral de West y Shayk, una segunda fuente aseguró que la madre de North, Saint, Chicago y Psalm, no conoce personalmente a la modelo, por lo que de confirmarse el noviazgo no surtiría ningún efecto en ella. "Irian y Kim no se conocen, así que [el noviazgo] no es un factor para Kim. No le molesta si Kanye está saliendo [con ella]", comentó la fuente a E! News. No obstante, la separación no ha sido fácil para la estrella de telerrealidad, que llegó a sentirse como toda una fracasada por la ruptura de su matrimonio. Sin embargo, ya ha asimilado la situación y se está enfocando en el bienestar de sus hijos. "Kim definitivamente ya ha continuado con su vida y está bien. [Puede] ser triste para ella en ocasiones, pensar que los niños tengan que pasar por la separación de sus padres. Intenta poner todo en el pasado y realmente está enfocada en ella, los niños y sus planes a futuro", aseguró la fuente, la cual agregó que Kim no está pensando en un nuevo amor por el momento.

