Kim Kardashian regresa a Los Ángeles y Kanye West se queda a vivir en Wyoming. ¿Qué pasará con su matrimonio? Kim Kardashian retoma su vida en Los Angeles con sus hijos mientras que su esposo Kanye West se queda en Wyoming, donde el rapero quiere vivir ahora. ¿Qué pasará con su familia? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Podrá el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West resistir vivir a distancia? Después de sus vacaciones en República Dominicana, muchos pensaron que la pareja regresaría a vivir juntos. Sin embargo, Kim Kardashian ha regresado a vivir en Los Ángeles con sus cuatro hijos y Kanye West se ha quedado en Wyoming. El domingo en la noche,la empresaria regresó a casa con tres de sus hijos —Saint, de 4 años, Chicago, de 2, y su bebé Psalm, de 15 meses— informó una fuente a PEOPLE. Su hija North, de 7 años, se quedó un tiempo con su padre en su rancho en Cody antes de regresar a casa con su madre y sus hermanos en California. Image zoom (Rich Fury/Forum Photos via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según esta fuente cercana a la pareja, Wyoming "es donde él quiere vivir". Sin embargo, Kardashian, de 39 años, "está feliz de regresar" a Los Angeles. "Es difícil viajar con los niños por tanto tiempo". La fuente añade que "Kim aún está enfocada en hacer que su matrimonio funcione. Ella se ha mantenido bastante callada sobre sus planes exactos para el futuro, pero por ahora parece estar de acuerdo con que Kanye viva en Wyoming. Él va a seguir adelante con su campaña presidencial, esa es una decisión que nadie puede cambiar". La pareja se reencontró en julio en Wyoming después de que surgieran rumores de divorcio. Según reportes, West, de 43 años, se comportó de manera errática y divulgó detalles de su vida personal con Kim que hicieron enojar a su esposa, quien estuvo a punto de tirar la toalla y volver a la soltería. Otra fuente contó a PEOPLE que las vacaciones de la pareja con sus hijos en República Dominicana sirvieron para unirlos y limar asperezas.

