Kim Kardashian regresa a la Casa Blanca y esta vez no fue sola A casi un año de su reunión con el presidente Donald Trump, la estrella de Keeping up with the Kardashians vuelve a la residencia oficial. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A casi un año de su famosa reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca , Kim Kardashian ha regresado, y esta vez lo ha hecho rodeada de un grupo muy especial de damas. Y no son sus famosas hermanas. La estrella de Keeping up with the Kardashians (E!) llegó del brazo de Alice Marie Johnson, la mujer por quien abogó durante mucho tiempo para que fuera liberada de prisión y quien gracias a la intervención salió libre con un perdón del 45vo presidente. "¡Hoy, Alice [Johnson], Crystal [Muñoz], Judith [Negron], Tynice [Hall] y yo junto con [integrantes de la iniciativa para reducir el número de encarcelados y presos del país] Cut 50 estaremos en la Casa Blanca para llevar a estas mujeres y discutir más cambios que nuestro sistema judicial necesita desesperadamente!", afirmó Kardashian en un tuit que publicó antes de la reunión. La cita tuvo un significado aún más especial para las asistentes, pues tanto Muñoz como Negron y Hall pasaron un buen tiempo tras las rejas hasta conseguir clemencia y ser liberadas. Con esta reunión conocieron por primera vez al presidente. Por su parte, Johnson compartió una foto dentro de la mansión de Washington para compartir las buenas nuevas: Ivanka Trump, hija y consejera del presidente, también se reunió con Kim y compañía: Antes de la reunión Kim compartió las historias de las tres mujeres que la acompañaron a la Casa Blanca: ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1235193965181382656&ref_url=https%3A%2F%2Fabcnews.go.com%2FPolitics%2Fkim-kardashian-west-meet-trump-recently-commuted-prisoners%2Fstory%3Fid%3D69386103 ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1235194903367475200&ref_url=https%3A%2F%2Fabcnews.go.com%2FPolitics%2Fkim-kardashian-west-meet-trump-recently-commuted-prisoners%2Fstory%3Fid%3D69386103 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la cadena ABC Johnson -quien pasó poco más de 21 años tras las rejas antes de ser liberada- solicitó personalmente esta reunión al presidente Trump luego de reunirse con él en un acto del Black History Month ocurrido en Washington. Las tres mujeres que la acompañaron a ella y a Kim este martes fueron recomendadas personalmente por Johnson, para recibir clemencia. Y es que además de convertirse en el rostro del drama que viven miles de familias a lo largo y ancho del país por las condenas que reciben sus familiares -muchas veces injustas- Johnson se ha convertido también en vocera de los encarcelados y ahora aboga por ellos. Y con el poder de Kim de su lado seguro conseguirá lo que quiere. Advertisement

