Esta es la extravagante regla de Kim Kardashian para sus empleados La ex de Kanye West reveló que creó un manual especial para su personal, que conjuga con la estética de su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian no esconde que es una obsesionada de la estética. En múltiples ocasiones ha revelado que todo en su entorno debe combinar, desde la apariencia de su cuenta de Instagram hasta el más mínimo detalle en su baño. Incluso, en su reality reveló que su hija mayor, North West, ha criticado la falta de color en su hogar, donde hasta sus autos van con el color de su casa. Pero es la más reciente revelación la que ha suscitado las críticas. La ex de Kanye West dio a conocer que sus empleados deben portar uniformes "coordinados", de acuerdo al manual de instrucciones que diseñó exclusivamente para su personal. "Absolutamente [les] tengo uniformes", reveló en el podcast IRL con Angie Martínez. "No es como [que digo] 'hey este es tu uniforme'. Son simplemente gamas de colores". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La empresaria y fundadora de SKIMS, explicó que todo viene detallado en el manual que les entrega donde determina qué colores pueden usar. "Los grises, gris jaspeado, negro, azul marino, blanco, crema, caqui… Digo, podemos quedarnos con todos los neutrales. Sin bloqueo de color", explicó. Kim Kardashian Kim Kardashian | Credit: Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for SKKN BY KIM La socialité aseguró que antes de implementar esta regla, discutió la idea con su personal para obtener su opinión y, aparentemente, todos lo aceptaron. "Mi casa es tan zen, así que le pregunté a todos cómo se sentían con eso y en realidad todos dijeron 'Esto haría nuestra vida mucho más fácil'", explicó. "Y una vez que todos aceptaron y pensaron que sería más fácil para ellos, dije, 'sí, hay que hacerlo'". Pero tener una casa y un ambiente monocroma tiene una razón importante para la madre de cuatro pequeños. En abril confesó que intenta proveer un ambiente de calma para los hijos que comparte con el controversial rapero, según People. "Por eso mi casa tiene que estar realmente zen, porque tan pronto salgo afuera, la vida afuera de esta casa no es calmada", confesó en el programa Kelly and Ryan.

