¡Jlo rescata antiguo clip junto a Ben Affleck y las redes explotan! Bennifer sigue levantando pasiones. Una nostálgica Jlo recordó un video en el que aparecía hace veinte años junto al amor de su vida y así reaccionó hasta la mismísima Kim Kardashian. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López y Ben Affleck sorprendieron al mundo tras la ruptura de la diva del Bronx con Alex Rodríguez. Aquel gran amor que nunca pudo ser y dejó plantada a la actriz cuando su boda estaba lista para sellar su amor, renació como el Ave Fénix y la pareja conocida como Bennifer está nuevamente comprometida. Jlo recordó viejos tiempos compartiendo un clip en el que ella y su novio eran anunciados como "la pareja más hot de Hollywood", hace cerca de veinte años, y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Jenny from the block aprovechó que este fin de semana se celebró el Día de las Madres en los Estados Unidos para presumir a su verdadero amor en un romántico gesto de nostalgia. Cómodos y felices juntos, antes de matrimonios fallidos y adicciones, la pareja de entonces felicitaba a sus mamás frente a las cámaras, mientras eran espectadores de un partido de baloncesto, en el que una jovencita Jlo se mostraba feliz junto a un relajado Ben Affleck mascando chicle. "La pareja más hot de Hollywood", anunciaba el locutor que retransmitía el partido de basket. "¡Qué monada!" exclamó Kim Kardashian junto a un corazón en el feed de la empresaria, actriz y cantante. Kim Kardashian Jlo comentario Credit: IG Jennifer López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fans de la pareja llenaron de corazones los comentarios que también colgaron en el muro de Jlo: "estos videos son todo para mí"; "¡qué video!"; "siguen siendo la pareja más hot de Hollywood", se sucedían los comentarios de los fanáticos de Jennifer Lopez y su romántica historia de amor. Jlo Affleck Credit: Videograb IG Jennifer Lopez Jlo Ben Affleck Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Ben Affleck Jennifer Lopez Credit: Arnaldo Magnani/Getty Images Después de revelar cómo Ben Affleck pidió su mano por segunda vez, todos esperan ser testigos finalmente de una boda entre la pareja.

