Kim Kardashian intenta pasar desapercibida en medio de su drama con Pete Davidson y Kanye West Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Vestida de negro de pies a cabeza la influencer salió por las calles de L.A. luego de una turbulenta semana entre su aún marido y su nuevo amor. ¡Además! JLO prosigue filmaciones en España y Alejandra Guzmán se declara lista para iniciar su gira, ¡míralos! Empezar galería ¡Kimpossible! <p>Vestida de negro de pies a cabeza y tratando de pasar desapercibida, Kim Kardashian se dio una escapada a por un té en Los Ángeles, en medio del culebrón que se ha armado entre su aún marido, Kanye West, y su nuevo amor: el comediante Pete Davidson.</p> Vestida de negro de pies a cabeza y tratando de pasar desapercibida, Kim Kardashian se dio una escapada a por un té en Los Ángeles, en medio del culebrón que se ha armado entre su aún marido, Kanye West, y su nuevo amor: el comediante Pete Davidson. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Chambea! <p>Jennifer López apareció sumamente atareada en las grabaciones de su cinta The Mother, que se realizan en Gran Canaria y hasta donde se desplazó su amado Ben Affleck para darle la visita sorpresa y pasear románticamente, ¡awwww!</p> Jennifer López apareció sumamente atareada en las grabaciones de su cinta The Mother, que se realizan en Gran Canaria y hasta donde se desplazó su amado Ben Affleck para darle la visita sorpresa y pasear románticamente, ¡awwww! 2 de 9 Ver Todo ¿Laura Bozzo? <p>¡No! Es Miley Cyrus quien fue asediada por los fans a su llegada a la Argentina.</p> ¡No! Es Miley Cyrus quien fue asediada por los fans a su llegada a la Argentina. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Pura miel <p>Otros que no pierden oportunidad de mostrar su amor son el actor Alfredo Adame y su nueva novia, Magaly Chávez, y así de acaramelados los vimos en una alfombra roja de Ciudad de México.</p> Otros que no pierden oportunidad de mostrar su amor son el actor Alfredo Adame y su nueva novia, Magaly Chávez, y así de acaramelados los vimos en una alfombra roja de Ciudad de México. 4 de 9 Ver Todo En pie de lucha <p>Alejandra Guzmán apareció en Ciudad de México para anunciar su próximo gran concierto y mostrando una actitud jovial y desafiante luego de un año que empezó con la mala noticia del arresto de su hija Frida Sofía.</p> Alejandra Guzmán apareció en Ciudad de México para anunciar su próximo gran concierto y mostrando una actitud jovial y desafiante luego de un año que empezó con la mala noticia del arresto de su hija Frida Sofía. 5 de 9 Ver Todo ¡Ta taaan! <p>Otros que aparecieron en Ciudad de México para hablar de su gira fueron los argentinos Lucía Galán Cuervo y Joaquín Roberto Galán, mejor conocidos como el dueto Pimpinela.</p> Otros que aparecieron en Ciudad de México para hablar de su gira fueron los argentinos Lucía Galán Cuervo y Joaquín Roberto Galán, mejor conocidos como el dueto Pimpinela. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Puras risas <p>En Nueva York encontramos a Katie Holmes anticipándose a la llegada de la primavera con esta colorida blusa y mostrando sus canitas, ¡le sientan bien!</p> En Nueva York encontramos a Katie Holmes anticipándose a la llegada de la primavera con esta colorida blusa y mostrando sus canitas, ¡le sientan bien! 7 de 9 Ver Todo Un cuero <p>En Los Ángeles captamos a la actriz Julia Fox camino a un almuerzo. La ex de Kanye West aseguró recientemente que a pesar de la bronca de su fugaz novio con Pete Davidson, Kanye "no le haría daño ni a una mosca", ¡así que no se asusten!</p> En Los Ángeles captamos a la actriz Julia Fox camino a un almuerzo. La ex de Kanye West aseguró recientemente que a pesar de la bronca de su fugaz novio con Pete Davidson, Kanye "no le haría daño ni a una mosca", ¡así que no se asusten! 8 de 9 Ver Todo ¡Grande! Adriana Catano y Gabriella 2 Credit: Kevin Martin Photo La actriz Adriana Cataño (der.) y su hija Gabriella Cataño Salinas —hija del actor mexicano Jorge Salinas—, lucen radiantes durante un evento celebrado en Miami donde fueron homenajeadas en ocasión al Mes de la Mujer. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

