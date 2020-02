Un supermercado, un escenario y mucho más. Así es la extravagante habitación de juegos de los hijos de Kim Kardashian La feliz mamá ha compartido imágenes del impresionante cuarto donde se divierten sus retoños. Un supermercado y un escenario son algunos de sus caprichitos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print De sobra es conocido el gusto de Kim Kardashian por las cosas mayúsculas. Así que no nos extraña para nada que dentro de su mansión haya un espacio enorme también para sus hijos. No es un parque de atracciones pero poco le falta. La empresaria ha compartido con sus seguidores cómo es la habitación de juegos de sus amores, a la que no le falta detalle alguno. En uno de sus videos nos hace un divertido tour por una de las partes donde reina una especie de escenario sobre el que asegura que sus hijos con Kanye West tocan y han montado su propia banda musical. Un rinconcito donde no faltan la batería, los micrófonos y mucho más. Pero eso no es todo, sus chiquitines North, Saint, Chicago y Psalm también cuentan con un cine particular y solo para ellos donde ven las películas más comentadas del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim lo mostró a través de esta grabación casera tan explicativa en la que confirmaba que, efectivamente, su casa no era precisamente minimalista, a las pruebas nos remitimos. En realidad es algo que viene de familia, solo tenemos que viajar unos días atrás y recordar el cumpleaños de la hija de Kylie Jenner, Stormi, un fiesta a pedir de boca y todo un derroche de lujos y extravagancias varias. Así es el mundo Kardashian, brillante y exagerado, por eso nos gusta y seguimos de cerca sus movimientos, de otra forma no serían ellas. Y es que cuando creemos que lo hemos visto todo, ¡vuelven a sorprendernos! Advertisement

Un supermercado, un escenario y mucho más. Así es la extravagante habitación de juegos de los hijos de Kim Kardashian

