Critican a Kim Kardashian por permitir que su hija North se sentara en las piernas de Pete Davidson Kim Kardashian presentó a su hija North West a su nuevo novio Pete Davidson, pero hubo un detalle que no escapó a los seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson parece ir cada vez más en serio. Ahora la socialité le ha presentado a su hija a la estrella de Saturday Night Live, pero hubo un detalle que no escapó a los seguidores y por el cual han estado recibiendo muchas críticas. Fue durante el fin de semana cuando Davidson visitó la casa de la más famosa de las Kardashian y se le vio manejando un Mini Moke rosado, un carro de golf que la empresaria recibió como regalo de su madre Kris Jenner las pasadas Navidades, y que tiene un costo de entre $20,795 y $33,000. Pero lo que los seguidores no pasaron por alto fue que dentro del carrito de golf se encontraba North West, la hija mayor de Kim Kardashian con Kanye West, la cual estaba sentada en las piernas del presentador, tal como puede verse en varias fotos difundidas por TMZ. North West y Pete Davidson North West y Pete Davidson | Credit: Backgrid/The Grosby Group En el Mini Moke también estaba Penelope, la hija de Scott Disick. Hasta el momento se desconoce si Davidson conoció al resto de los hijos de Kim Kardashian y cuál es la reacción de West al saber que su hija estaba sentada en el regazo del novio de su mamá. North West y Pete Davidson North West y Pete Davidson | Credit: Backgrid/The Grosby Group Han pasado seis meses del comienzo de la relación de Kardashian y Davidson y lo cierto es que están viviendo su amor a todo dar. "Yo me lancé. Dije: '¿sabes qué? Estoy en mis 40, solo lánzate. Encuentra tu felicidad'", contó ella a Ellen DeGeneres en su programa The Ellen DeGeneres Show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero tampoco para la pareja ha sido fácil, pues han tenido que lidiar con las provocaciones de West, quien publicó una serie de macabros videos en referencia a Davidson y contra Kim. Por su parte, Davidson le respondió defendiendo a su novia. "Lo que ella hace por esos niños es maravilloso y tú tienes suerte de que ella es la madre de tus hijos", le dejó saber.

