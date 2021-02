Close

Kim Kardashian finalmente presenta su demanda de divorcio de Kanye West La socialité hace oficial la ruptura de su matrimonio con el padre de sus hijos, del que ya lleva separada un tiempo. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Es oficial! Kim Kardashian presentó una demanda para divorciarse del que ha sido su esposo desde casi siete años, Kanye West, y del que lleva separado hace un tiempo, confirmó una fuente a People. De acuerdo a los documentos presentados en corte este viernes, la empresaria finalmente decidió poner punto final a su matrimonio y terminar con la relación legal que la unía al padre de sus cuatro hijos. La popular estrella de telerrealidad aparentemente pidió compartir la custodia legal y física de sus retoños con el rapero. "Han llegado al punto donde no han compartido tiempo como una pareja de casados durante meses", comentó una fuente al sitio de entretenimiento E! News. "Se han visto por el bien de los niños, pero han estado viviendo vidas separadas. Kim sabe que el matrimonio se terminó. Lo ha sabido por un tiempo". La demanda de divorcio, según TMZ, no menciona una fecha exacta de separación, pero llega luego de meses de especulaciones acerca de una ruptura de la pareja, a pesar de haber compartido en familia a finales del año pasado. "Sabía que iba a pasar, pero eso no lo hace más fácil", dijo a People una fuente cercana al cantante. "Es un día sombrío para él". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: John Shearer/Getty Images Según el TMZ, West está de acuerdo con el arreglo de custodia de los pequeños North, Saint, Chicago y Psalm. En cuanto a los bienes, la pareja cuenta con un acuerdo prenupcial, por lo que la repatición sería relativamente fácil. Además, ya están en negociaciones para llegar a un acuerdo sobre las propiedades pendientes. De acuerdo a esa fuente, Kim y Kanye cortaron toda comunicación a principios de febrero y el rapero abandonó el hogar que compartía con la socialité. "Ella está intentando mantenerse fuerte y seguir con su vida. Ya no se trata del matrimonio. Ella siempre se preocupará por Kanye, pero [su relación] se terminó", comentó la fuente. "Kim está enfocada en lo que es mejor para los niños. Es una decisión difícil para ella y la está llevando". Los problemas de la pareja empezaron a mediados del año pasado cuando el rapero se lanzó como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Tras lanzar algunos insultos a la madre de su esposa y asegurar que Kim consideró abortar a su primera hija, la empresaria expresó a su círculo cercano que estaba pensando en una separación. Pero la crisis en que cayó el rapero, quien padece de bipolaridad, detuvo los planes. Sin embargo, sus continuos desacuerdos sobre política y el estilo de vida que debían llevar como familia, forzaron a Kim a dar por terminada la relación, según TMZ. La pareja se casó en mayo del 2014 en una extravagante ceremonia en Italia, casi un año después del nacimiento de su primera hija, North.

