Kanye West sufre recaída bipolar y "Kim [Kardashian] está preocupada”, según una fuente Una fuente confirmó a People que el rapero ha sufrido una recaída: Kim se lleva a los niños a Los Ángeles, mientras que él permanece en Wyoming. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kanye West se encuentra en medio de una recaída y está "batallando" contra un fuerte episodio de bipolaridad. Así ha revelado una fuente a People luego de que surgieran fuertes rumores de que el rapero y marido de Kim Kardashian se encontraba mal. El sitio TMZ reportó la mañana de este jueves que el rapero de 43 años estaba en medio de un grave episodio de bipolaridad y que la familia estaba consternada. La versión fue confirmada la tarde de este mismo jueves luego de que una fuente cercana a la familia del cantautor abordara el tema. "Kanye estaba bastante bien por un largo tiempo. En el pasado ha sufrido episodios maníacos y depresivos relacionados con su desorden bipolar. Ahora mismo se encuentra batallando de nuevo", explicó dicha persona. "Kim está preocupada. Toda su familia. Es superestresante para Kim porque el comportamiento de Kanye es muy impredecible. Ella está preocupada", subrayó. Generalmente estos episodios le duran unas cuantas semanas [a Kanye] y luego las cosas regresan a la normalidad. Kim espera que así sucederá esta vez'. - Una fuente a People, sobre la recaída de Kanye West Kanye West en octubre pasado en Nueva York. Image zoom Raymond Hall/GC Images Kim Kardashian y Kanye West, en febrero pasado, en las calles de la Gran Manzana. Image zoom La pareja durante una cita romántica, también en febrero. Image zoom gotpap/Bauer-Griffin/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las noticias del nuevo episodio de West llegan solo días después de que el artista anunciara sus intenciones de lanzarse a la candidatura como presidente de Estados Unidos. El artista y padre ha hablado extensa y públicamente sobre su padecimiento mental e incluso reveló a TMZ que ya no se estaba tomando sus medicamentos porque entorpecían su creatividad. "Acabé en el hospital y la gente me llamaba loco. Pero yo no estoy loco", aseguró a la revista Forbes sobre su ingreso a una clínica en noviembre del 2016 tras sufrir una "emergencia siquiátrica".

