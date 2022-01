Kim Kardashian posa en microbikini y deja poco a la imaginación Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: The Grosby Group Libre del yugo de su marido la diva vuelve a las andadas y posa con diminuta pieza que deja poco a la imaginación. Además: su hermana Khloé le sigue el paso ¡y parece desnuda! con traje entallado. Mira las mejores fotos del día. Empezar galería Libre como el viento Kim Kardashian Credit: The Grosby Group Kim Kardashian dejó poco a la imaginación con el diminuto bikini que usó para realizar una sesión de fotos en la playa . 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Reveladora Khloe Kardashian Credit: The Grosby Group Otra que impactó en California fue su hermana Khloé con este lookazo que a primera vista la hacía ver como si estuviera desnuda de pies a cabeza, pero ¡no! era un enterizo que llevó con botas de Gucci, ¡qué valor! 2 de 9 Ver Todo ¿La bella durmiente? ernesto laguardia y alejandra espinoza Credit: Mezcalent ¡No! Es Alejandra Espinoza con Ernersto Laguardia en el set de su nueva telenovela Corazón guerrero que se graba en México. 3 de 9 Ver Todo Anuncio La prueba alfredo adame pelea callejera muestra pantalon roto Credit: Mezcalent El actor Alfredo Adame muestra su pantalón roto ante la prensa que convocó en su residencia para hablar del escándalo que ha brotado tras la cruda pelea callejera que protagonizó en la capital mexicana. 4 de 9 Ver Todo Pura vida Paris Hilton Credit: The Grosby Group ¿Y quién fuera Paris Hilton? La multimillonaria y recién casada siempre aparece guapísima y de buenas, como podemos ver en esta instantánea capturada en Nueva York. 5 de 9 Ver Todo ¿De a cómo? Rihanna Credit: The Grosby Group Rihanna apareció haciendo unas compritas en una zapaterísa de la Gran Manzana. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Corre, Gigi, corre Gigi Hadid Credit: The Grosby Group Y la recién separada Gigi Hadid dio tremenda zancada para adentrarse en su edificio de Nueva York luego de un día de trabajo ¿iría corriendo a ver a su bebé? 7 de 9 Ver Todo Atletas carlo valdes Credit: Cortesía El equipo de TeamUSA Bobsled posa con el Mexicano Carlo Valdés en California días antes de viajar para los juegos olímpicos de inviernos China. 8 de 9 Ver Todo A la moda EXC Rebel Wilson Credit: The Grosby Group Uniéndose a la moda de Pete Davidson , Shawn Mendes y otros famosos, la australiana Rebel Wilson apareció en extrañas fachas para lucir su nueva y delgada figura. por las calles de Los Ángeles. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

