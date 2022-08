¡Se acabó el amor! Kim Kardashian y Pete Davidson se separan La pareja fue vinculada sentimentalmente en octubre del 2021, siete meses después de que la empresaria presentara su demanda de divorcio al padre de sus hijos, Kanye West. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Se acabó el amor! Luego de nueve meses de romance y acaparar los titulares del mundo, Kim Kardashian y Pete Davidson han puesto punto final a su relación. Una fuente cercana a la pareja confirmó que los tortolitos terminaron esta semana, según reportó People. Lllevar su relación a distancia pudo haber sido uno de los factores de la ruptura, ya que el comediante se encuentra terminando la filmación de la cinta Wizards! en Australia mientras Kardashian se ha mantenido en Estados Unidos. Davidson está supuesto a regresar al término de la filmación en agosto para iniciar otro proyecto que lo mantendrá ocupado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN The 2022 Met Gala Celebrating "In America: An Anthology of Fashion" - Arrivals Credit: Photo by Gotham/Getty Images La pareja hizo pública su relación días después de que la estrella de telerrealidad fungiera como anfitriona del programa Satuday Nigh Live, en el cual se besó con el comediante durante una escena en que personificaron a Jasmín y Aladín de Disney. Pasados los nervios de ese encuentro que le dio la vuelta al mundo, la exesposa de Kanye West confesó que buscó al joven de 28 años para comprobar los rumores de "su gran energía" y retomar su vida de soltera. Siete meses antes de dar a conocer su idilio con Davidson, Kardashian había presentado una demanda de divorcio al padre de sus cuatro hijos, Kanye West, con quien ha intentado mantener una "sana relación" por el bien de North, Saint, Chicago y Psalm.

