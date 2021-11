¿Romance confirmado? Pete Davidson celebra cumpleaños con Kim Kardashian en la casa de Kris Jenner en Palm Springs Una fuente le dice a PEOPLE que la pareja "todavía está saliendo y disfrutando". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pete Davidson celebró su cumpleaños con Kim Kardashian West a su lado, ¡y algunos otros amigos! El miércoles, el rapero Flavor Flav compartió fotos de la celebración del cumpleaños número 28 de su "hijo adoptivo" Davidson, con Kardashian West y su madre Kris Jenner. En la primera foto, Davidson, Kardashian West y Jenner lucían pijamas a cuadros negros y marrones a juego, mientras posaban para la cámara. La segunda imagen mostraba solo a Flavor Flav y Davidson, de 28 años, con el comediante vistiendo la famosa cadena de reloj del rapero. Una fuente le dijo a PEOPLE que Kardashian West, de 41 años, organizó la fiesta de cumpleaños de Davidson en la casa de Jenner en Palm Springs, el martes. "Incluso cuando están en diferentes costas, Kim y Pete se mantienen en contacto", dice la fuente. "Se están conociendo mejor y se llevan muy bien". "A Kim le encanta su chispa. Es muy divertido, entretenido y hace feliz a Kim. Todavía están saliendo y disfrutándolo. Él colma de cumplidos a Kim y a ella le encanta". INSTAGRAM Flavor Fav INSTAGRAM Flavor Fav | Credit: INSTAGRAM Flavor Fav Flavor Flav subtituló las imágenes: "celebrando el cumpleaños de mi hijo adoptivo Pete Davidson con las leyendas @kimkardashian y @krisjenner 🎂🎊👑⏰ Pete... Nunca me quité un reloj del cuello para dárselo a alguien y tú serás la última persona por la cual hago esto... te queda muy bien... feliz cumpleaños..." Kardashian West y la estrella de SNL levantaron rumores de romance por primera vez después de pasar un tiempo juntos en Knott's Scary Farm, en el sur de California, con Kourtney Kardashian y su prometido Travis Barker a principios de este mes. Mientras estaban allí, la pareja fue fotografiada tomados de la mano en una montaña rusa. (Davidson y Barker se conocen a través de su amigo mutuo, Machine Gun Kelly). A principios de este mes, ambos fueron vistos por separado dirigiéndose a Zero Bond, un club social privado en Manhattan, para cenar. Y la noche anterior, Davidson llevó a Kardashian West a su Staten Island natal para una cena privada. Kim Kardashian y Pete Davidson Credit: Kevin Mazur/VF20/WireImage; Dimitrios Kambouris/Getty Images Kardashian West se conectó previamente con Davidson cuando presentó SNL por primera vez el mes pasado. En un sketch, las dos estrellas compartieron un beso en pantalla mientras interpretaban a la pareja de Disney, Jasmine y Aladdin. La magnate de la belleza de KKW comparte sus hijos North, 8, Saint, 5½, Chicago, 3½ y Psalm, 2, con su ex Kanye West. Desde que solicitó el divorcio del rapero de 44 años en febrero, la expareja se ha centrado en la crianza conjunta pacífica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a Davidson, PEOPLE confirmó en agosto que el comediante se había separado de la estrella de Bridgerton, Phoebe Dynevor, después de unos cinco meses juntos. Estuvo brevemente comprometido con Ariana Grande en 2018, y anteriormente salió con Kaia Gerber, Kate Beckinsale y Cazzie David.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Romance confirmado? Pete Davidson celebra cumpleaños con Kim Kardashian en la casa de Kris Jenner en Palm Springs

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.