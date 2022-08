Revelan los motivo por los que Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron, ¡fue ella la que dijo basta! La diferencia de edad pudo ser un factor importante en la inesperada ruptura de Kim Kardashian y Pete Davidson. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y Pete Davidson Kim Kardashian y Pete Davidson | Credit: Alexi Rosenfeld/GC Images Cuando todos creían que el noviazgo de Kim Kardashian y Pete Davidson iba viento en popa, la pareja puso fin a su relación. Ahora la pregunta es cuál fue la verdadera causa de la separación, si parecían dos tortolitos tras compartir en familia y desfilar juntos en alfombras rojas. ¡Hasta se hicieron románticos tatuajes! Pues, de acuerdo con una fuente cercana a la socialité citada por Page Six, la diferencia de edad pudo ser un factor importante en esta ruptura. "Pete tiene 28 años y Kim 41, simplemente están en lugares muy diferentes en este momento", aseguró la fuente. Kim Kardashian y Pete Davidson Kim Kardashian y Pete Davidson | Credit: STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images "Pete es totalmente espontáneo e impulsivo y quiere que ella vuele a Nueva York, o donde sea que él esté, en cualquier momento", agrega la fuente. "Pero Kim tiene cuatro hijos y no es tan fácil. Ella necesita concentrarse en los niños". Según la fuente de Page Six, Kanye West podría haber influido en el deterioro de la relación de su exesposa con el comediante de Saturday Night Live. "Cuando Kim está con otra persona, Kanye puede causar problemas con los niños. Intenta dividir y conquistar. Él no puede evitarlo", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Kim es una madre muy dedicada y sus hijos siempre serán lo primero. Ella quiere y necesita armonía en el hogar y en su vida", añadió. Al parecer toda esta situación hizo que la la más famosa de las Kardashian se sintiera rebasada. Estaba "totalmente agotada por esta relación y otras cosas que estaban sucediendo en su vida", sostuvo la fuente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Revelan los motivo por los que Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron, ¡fue ella la que dijo basta!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.