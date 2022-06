Kim Kardashian y Pete Davidson con el mismo color de cabello, Bella Hadid en bikini y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería kim kardashian pete davidson bella hadid Credit: Photo © 2022 Click News Media/The Grosby Group; Photo © 2022 Spread Pictures/The Grosby Group Tal parece que la relación entre Kim y el comediante de 28 años va viento en popa ¡hasta lucen el mismo color de cabello!

Además, fotos de J Balvin, Ozuna, Alejandra Espinoza en el set, Mauricio Islas y más famosos . Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian y Pete Davidson llegan a un restaurant en Londres tomados de la mano Credit: Photo © 2022 Click News Media/The Grosby Group La empresaria y su novio Pete Davidson fotografiados por el lente del paparazzi llegando a un restaurante en Londres tomados de la mano.

Tal parece que la relación entre Kim y el comediante de 28 años va viento en popa ¡hasta lucen el mismo color de cabello!. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, Natalia Esperón y Ana Martin en una escena de la telenovela "Corazón Guerrero" Credit: Mezcalent La presentadora y actriz mexicana junto a Natalia Esperón y Ana Martin en una escena de la telenovela Corazón guerrero, producción de Salvador Mejía que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente llegará a Univision para los Estados Unidos. 2 de 8 Ver Todo J Balvin j balvin sueños festival Credit: Sueños Festival / FRANKIE VERGARA El cantante colombiano puso al público del Festival de reggaeton 'Sueños' a bailar con sus pegajosas melodías. El evento se realizó el pasado fin de semana en Grant Park, en Chicago. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ozuna ozuna sueños festival Credit: Sueños Festival / FRANKIE VERGARA El 'negrito de ojos claros' también se dio cita al Festival Sueños. El evento musical contó con las participaciones de, entre otros, Mike Towers, Wisin y Yandel, Jay Cortez y Sech. 4 de 8 Ver Todo Bella Hadid Bella Hadid luce extremadamente delgada en un diminuto bikini azul en Cannes Credit: Photo © 2022 Spread Pictures/The Grosby Group La modelo de 25 años lució su delgada figura ataviada con un diminuto bikini azul en Cannes. 5 de 8 Ver Todo Mauricio Islas Mauricio Islas y su familia desfilan por la alfombra roja del estreno de "Slava’s Snowshow Credit: Mezcalent El actor y su familia desfilaron por la alfombra roja del estreno de Slava's Snowshow, que inició su temporada en el Teatro San Rafael con su famoso espectáculo circense con nieve. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Layevska Ana Layevska desfila por la alfombra roja del estreno de "Slava’s Snowshow Credit: Mezcalent La guapa actriz también desfiló por la alfombra roja del estreno de Slava's Snowshow. 7 de 8 Ver Todo Laverne Cox Laverne Cox birthday barbie theme party Credit: Getty Images for Laverne Cox La actriz lució fabulosa en su fiesta de cumpleaños número 50 que se llevó a cabo en el Magic Hour del Moxy Times Square. La artista festejó a lo grande en una fiesta con temática de Barbie. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

