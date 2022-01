La cita hot de Kim Kardashian y Pete Davidson entre arrumacos y pizza, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian y Pete Davidson Credit: The Grosby Group La influencer y el comediante inseparables en L.A.; Khloé Kardashian de paseo con su hijita True; el ex de Lucero ¡ahora es político! y las mejores fotos de los famosos. Empezar galería A ver, a ver Kim Kardashian and Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group ¿Reconocen a esta chica? ¡Sí, es Kim Kardashian! La doña se dejó ver en cita romántica con su novio, el comediante Pete Davidson, en Los Ángeles. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Una pareja normal Kim Kardashian and Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group La influencer, empresaria y madre de cuatro apareció acaramelada con el actor estrella de Saturday Night Live (NBC) luego de ser captados en unos outlets. Además comieron rica pizza. ¡Qué románticos! 2 de 8 Ver Todo Sin pena Khloe Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Khloé Kardashian es otra que ha aparecido con buen semblante y paseando con su hijita True (centro) por California. Y eso que el polvo que levantó el escándalo de paternidad de su ex, Tristan Thompson, aún no se ha asentado. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Hora cool Rihanna, ASAP Rocky Credit: Backgrid/The Grosby Group Los que son tal para cual son lo cantantes Rihanna y su novio A$AP Rocky, quienes se aparecieron con unos lookazos por por Santa Mónica, CA, ¡oh! 4 de 8 Ver Todo Pura pierna Kendall Jenner La que dejó a todos boquiabiertos con su mincrominifalda fue la top model Kendall Jenner que así se apareció en una presentación de moda en L.A. 5 de 8 Ver Todo ¡Santos aguaceros! Leslie Grace Credit: PA Media Group/The Grosby Group En Glasgow, Escocia captamos a la actriz Leslie Grace guareciéndose de la lluvia en medio de las filmaciones de la cinta donde hará el papel de Batichica. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cambiando de chamba cantante francisco javier ahora es politico Credit: Mezcalent En Hidalgo, México, captamos al cantante Francisco Javier, ex de Lucero, lanzando su nominación para la gubernatura del estado, ¡suerte! 7 de 8 Ver Todo Hora de la verdad Rosario Dawson Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group De vuelta en Santa Mónica nos topamos con la bella Rosario Dawson momentos antes de anunciar a los nominados a los premios Annual Screen Actors Guild Awards. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

