Kim Kardashian y Pete Davidson continúan su romance en L.A., ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian, Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group La parejita disfrutó una cita romántica al lado de amigos y de Khloé Kardashian; Sofía Vergara irreconocible en el set, y más fotos de los famosos. Empezar galería Pantera negra Kim Kardashian, Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian apareció con un look muy sofisticado en su cita romántica con el comediante Pete Davidson. Según las malas lenguas, primero se fueron a comer comida coreana, luego se fueron a un club. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio En buena compañía Khloe Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Khloé Kardashian se unió a su hermana para acompañarla en la salida donde tampoco se quedó atrás en belleza y sensualidad. 2 de 8 Ver Todo Doña Griselda Sofia Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group En Los Ángeles, CA, captamos a Sofía Vergara quien continúa filmando la serie inspirada en Griselda Blanco para Netflix. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Incognito Kanye West Credit: The Grosby Group Kanye West fue visto al otro lado del charco en las calles de Paris donde se ha pasado por los desfiles de alta costura con su novia Julia Fox. 4 de 8 Ver Todo Una cenita Orlando Bloom and Katy Perry Credit: The Grosby group Y así medio en fachas vimos a Orlando Bloom saliendo de una cena en el restaurante Carbone con su adorada Katy Perry quien este fin de semana se presentará en el show Saturday Night Live (NBC). 5 de 8 Ver Todo Perrito chic Paris Hilton Credit: Backgrid/The Grosby Group En Nueva York Paris Hilton apareció muy acompañada de unos de sus adorables perritos quien para no desentonar con su dueña iba vestido a la última moda con un chalequito de Gucci. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Escondido Justin Bieber Credit: The Grosby Group Justin Bieber se tapó hasta las orejas al salir por una bebida en Beverly Hills luego de que se desatara un revolú por supuestos mensajes racistas de su esposa Hailey Bieber en el pasado. 7 de 8 Ver Todo Amor primaveral Olivia Rodrigo, Conan Gray Credit: The Grosby Group La que al parecer está estrenando novio es la cantante Olivia Rodrigo a quien vimos en Los Ángeles saliendo de un restaurante enganchada del brazo de Conan Gray. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

