Kim Kardashian y Pete Davidson cenan en casa de Jeff Bezos en Los Ángeles A principios de esta semana, Kim Kardashian tuvo una cita para tomar un café con Hillary y Chelsea Clinton. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y Pete Davidson estuvieron entre los invitados a la cena de Jeff Bezos el martes, según confirmó PEOPLE. La magnate de SKIMS, de 41 años, y la estrella de Saturday Night Live, de 28, viajaron juntos en el auto de Kardashian y se quedaron en la propiedad del multimillonario durante horas antes de ser vistos llegando al hotel de Davidson en Beverly Hills, informa TMZ. La cena de Kardashian con Bezos se produce después de que la coprotagonista de Keeping Up with the Kardashians tuviera una cita para tomar un café con Hillary Clinton y Chelsea Clinton en el Hot & Cool Cafe en Canoga Park, el lunes. PEOPLE confirmó a principios de esta semana que la reunión estaba vinculada a la próxima serie de Apple TV+ de Hillary y Chelsea. Según Deadline, el programa se titula Gutsy Women y está inspirado en su novela más vendida The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience. La docuserie contará con un elenco diverso de mujeres pioneras. La cena en la casa de Bezos es la última de una serie de salidas de Kardashian y Davidson. A principios de este mes, se vio a la pareja tomados de la mano después de comer una pizza en Jon & Vinny's en Los Ángeles. También compraron helado en una farmacia cercana para completar la noche informal. Kardashian usó pantalones de cuero ajustados y una sudadera para la ocasión, mientras que Davidson vestía una camiseta y una sudadera con capucha. La pareja provocó rumores de romance por primera vez en octubre pasado, cuando fueron vistos tomados de la mano mientras montaban una montaña rusa en Knott's Scary Farm en Buena Park, California. Una fuente dijo a PEOPLE en diciembre que Kardashian y Davidson son "realmente tiernos y afectuosos el uno con el otro", y agregó: "A Kim le gusta mucho". "Parecen más cómodos que las parejas que llevan mucho tiempo juntas", dijo la fuente. "Obviamente, Kim está muy feliz con él". Kim Kardashian y Pete Davidson Credit: Kevin Mazur/VF20/WireImage; Dimitrios Kambouris/Getty Images Una fuente también dijo que la entrada de Davidson en la vida de Kardashian ha sido una bienvenida refrescante después de su separación de Kanye West, con quien comparte cuatro hijos: North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 y Psalm, 2. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él es exactamente lo que Kim necesitaba después de su divorcio: alguien que la hiciera reír y pasar un rato divertido", dijo la fuente. "El final de su matrimonio fue un momento muy oscuro para ella y Pete ha sido el mejor antídoto".

