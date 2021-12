Kim Kardashian pasó el examen del colegio de leyes, ¿cumplirá su sueño de convertirse en abogada? Tras reprobar tres veces, Kim Kardashian finalmente pasó el baby bar, el examen del colegio de abogados para estudiantes de primer año. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Kim Kardashian está feliz! Después de reprobarlo por tres veces consecutivas en dos años, la socialité pasó el baby bar, el examen del colegio de abogados para estudiantes de primer año. La empresaria de 41 años compartió la noticia en Instagram. "¡Pasé el examen baby bar! Mirándome al espejo, estoy realmente orgullosa de la mujer que veo en mi reflejo. Para quienes no conocen mi trayectoria en la escuela de leyes, quiero que sepan que esto no fue fácil, ni me fue regalado. ¡Reprobé este examen 3 veces en 2 años, pero volví a levantarme cada vez y estudié más duro y lo intenté de nuevo hasta que lo logré!(Tuve COVID en el tercer intento con fiebre de 104 pero no estoy poniendo excusas)", expresó. Aún no es abogada, pero está un paso más cerca de poder serlo. La expareja de Kanye West tiene que pasar otro examen de leyes más. "En California, por la forma en que estoy estudiando leyes, debes tomar dos exámenes de barra, este fue solo el primero, pero con la tasa de aprobación más difícil. Los mejores abogados me dijeron que este era un viaje casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de derecho, pero era mi única opción y se siente tan bien estar aquí y camino a lograr mis metas", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim Kardashian Credit: (Dimitrios Kambouris/Getty Images for ULTA Beauty / KKW Beauty) La estrella de Keeping Up With the Kardashians fue inspirada por su padre, Robert Kardashian, un reconocido abogado que falleció en el 2003. "Sé que mi papá estaría muy orgulloso y en realidad estaría tan en shock de saber que este es mi camino ahora, pero él habría sido mi mejor compañero de estudio. Me dijeron que era conocido por burlarse de las personas que no las rechazaron en su primer intento como lo hizo él, ¡pero habría sido mi mayor porrista!", añadió en Instagram. Kim Kardashian Credit: (Rich Fury/VF20/Getty Images for Vanity Fair) La influencer compartió un motivador mensaje con sus más de 269,000 seguidores en Instagram. ¡La conclusión es que nunca te rindas, incluso cuando estés colgando de un hilo, puedes hacerlo! ¡Pon tu mente en ello y hazlo porque se siente tan bien una vez que llegas al otro lado!", aconsejó. ¡Felicidades Kim por otro sueño cumplido!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian pasó el examen del colegio de leyes, ¿cumplirá su sueño de convertirse en abogada?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.