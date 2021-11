12 personas van a juicio por el robo de Kim Kardashian en 2016 durante la Semana de la Moda de París Los jueces en París han ordenado que el caso vaya a juicio en una fecha aún por determinar, según The Associated Press. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Doce personas han sido acusadas en relación con el robo de Kim Kardashian West en París, dijeron las autoridades a The Associated Press. Los jueces en París han ordenado que el caso vaya a juicio luego de cinco años de investigaciones, según el informe del viernes. Aún no se ha fijado una fecha. Kardashian West, de 41 años, estaba visitando la ciudad para la Semana de la Moda en octubre de 2016 cuando unos ladrones irrumpieron en su habitación del hotel y la ataron a punta de pistola antes de encerrarla en un baño. Según el periódico francés Le Journal du Dimanche, Kardashian West dijo que los ladrones se llevaron dos brazaletes Cartier de diamantes, un collar Jacob de oro y diamantes, aretes de diamantes Lorraine Schwartz, un Rolex de oro y otros artículos durante el atraco. Los artículos robados fueron valorados en $10 millones en total, informó AP. La estrella de la telerrealidad habló sobre la terrible experiencia por primera vez en un episodio de 2017 de su serie Keeping Up With The Kardashians. Kim Kardashian Kim Kardashian | Credit: (Photo by Gotham/GC Images) "Piden dinero. Les dije que no tengo dinero", dijo Kardashian West a sus hermanas en el segundo episodio de la temporada. "Me arrastraron al pasillo en la parte superior de las escaleras. Fue entonces cuando vi el arma despejada, tan clara como el día. Estaba mirando la pistola, mirando hacia las escaleras". "Yo estaba como: 'Tengo una fracción de segundo en mi mente para tomar esta decisión rápida'", continuó. "¿Voy a correr escaleras abajo y me dispararán por la espalda? Me molesta tanto pensar en eso. O me van a disparar por la espalda, o si lo logro y ellos no, si el ascensor no se abre a tiempo, o las escaleras están cerradas, entonces como que... no hay salida ". La policía francesa arrestó inicialmente a 17 sospechosos en relación con el robo el 9 de enero. Ahora, 12 se enfrentan a juicio. La AP informa que Aomar Ait Khedache, quien se cree que orquestó el atraco, se disculpó con Kardashian West en una carta escrita en su celda de la prisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según France24, el único artículo robado que se recuperó fue una cruz con incrustaciones de diamantes valorada en poco más de $30,000 dólares.

