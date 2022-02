Kim Kardashian con North West, Rafael Amaya, Blanca Soto y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Dresses in Pink from Head to Toe for Valentine's Day Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Las mejores fotos de los famosos en un solo click: Kim Kardashian, Rafael Amaya y Blanca Soto, Sebastián Rulli con Claudia Martin y más. Empezar galería Kim Kardashian y North West Kim Kardashian Dresses in Pink from Head to Toe for Valentine's Day Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Madre e hija fueron fotografiadas en Los Ángeles luciendo coloridos atuendos. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Rafael Amaya Rafael Amaya, quien retomará su icónico personaje de Aurelio Casillas para una octava temporada. Credit: Telemundo Telemundo Studios reveló que el actor retomará su icónico personaje de Aurelio Casillas para una octava temporada de El señor de los cielos. "Porque ustedes lo pidieron. ¡Vamos con todo, arre!", expresó el artista mexicano a través de sus redes sociales. 2 de 7 Ver Todo Blanca Soto Todos los Nombres de Aura (título por confirmar) protagonizado por Blanca Soto Credit: Telemundo Durante la presentación de Telemundo Studios, también se dio a conocer que la actriz protagonizará una historia original de Luis Zelkowicz junto al también actor Rafael Amaya. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Sebastián Rulli y Claudia Martin Sebastián Rulli y Claudia Martin participan en la nueva versión de la telenovela "Los Ricos También Lloran" Credit: mezcalent Los actores grabando escenas para la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran, producida por Carlos Bardasano, que inicia transmisiones en México el próximo 21 de febrero y muy pronto por Univision en Estados Unidos. 4 de 7 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez Finishes a Late Evening Pilates Class Sin gota de maquillaje se dejó ver la actriz mexicana luego de una sesión de pilates en Los Ángeles. 5 de 7 Ver Todo Mónica Noguera Mónica Noguera en la alfombra roja del "Do You Remember Show Credit: mezcalent La presentadora se dio cita a la alfombra roja del Do You Remember Show, un espectáculo en el que se hace un recorrido por las décadas de la música y que se presenta en Dejavu Night Hall. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rosalba Ortiz Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, en la alfombra roja del "Do You Remember Show Credit: mezcalent La mamá de Geraldine Bazán también se dio cita al estreno de Do You Remember Show. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

