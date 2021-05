Kim Kardashian estalla contra unas graves acusaciones: "¡NO! ¡Es un relato falso!" La controversial estrella de telerrealidad rechazó las acusaciones de la exesposa de Travis Baker de haberse entrometido en su matrimonio. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como pocas veces lo ha hecho, Kim Kardashian aprovechó un momento de descanso para contestar las preguntas de sus fanáticos, quienes no tuvieron restricciones al abordar los recientes titulares en torno a la más famosa del clan Kardashian. Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, la empresaria y modelo de 40 años respondió sin reparo a sus seguidores, incluidos los que la interpelaron a cerca de las impactantes acusaciones de la exesposa de Travis Barker de que tuvo un romance con el ahora novio de su hermana Kourtney Kardashian. "¡NO! ¡Es un relato falso!", respondió Kim de inmediato. "Hemos sido amigos por años y estoy muy feliz por él y por Kourt". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente aseguró a People que el baterista de la popular banda Blink 182 ha sido amigo cercano de las inseparable hermanas desde hace años, ya que viven en la misma ciudad. Además, reveló que Travis ha estado enamorado de Kourtney desde hace mucho tiempo. "Travis es un gran chico. Es muy agradable estar a su lado. A lo largo de su amistad, Travis siempre ha tenido fuertes sentimientos hacia Kourtney. La ha buscado por un buen tiempo", comentó la fuente. Luego de años de amistad y cortejo, Kourtney y Travis finalmente confirmaron su noviazgo el fin de semana de San Valentín y desde entonces no han cesado en compartir íntimos momentos en las redes sociales. La pareja, que tiene un total de seis hijos entre los dos, ha compartido bastante tiempo en familia. El músico ya tiene el sello de aprobación de la controversial familia de su novia. "Es un buen chico y un padre maravilloso", comentó otra fuente a People. "Les cae realmente bien a su familia y amigos. Sus hijos se llevan bien también, lo cual es bueno". Pero la exesposa del baterista, Shanna Moakler, sigue acusando a las Kardashians de destruir su matrimonio. "No tengo celos [de la relación de Travis]. Me divorcié por una razón. La gente no deshace su familia sin razón", declaró Moakler a TMZ el fin de semana pasado. "Mi familia está destruida por esta familia y ahora mis hijos están alejados por otra hermana de esta familia… Gracias por destruir mi familia dos veces". Kim, Travis, Kourtney Credit: Mark Sagliocco/WireImage; ABC via Getty Images; Jared Siskin/amfAR/Getty Images Tras las declaraciones, Barker recurrió a su cuenta de Twitter para enviar un aparente mensaje a su ex, de quien se separó definitivamente en el 2009. "El silencio también es una respuesta", escribió. Tras afrontar esas acusaciones en su chat, Kim pasó la página y continuó contestando las preguntas de sus seguidoras, quienes - entre otras cosas - le pidieron consejos para convertirse en empresarias. "Encuentren algo que amen hacer y busquen una manera de hacer dinero de ello… y no sean ¡flojas!", respondió. Además reveló que no se rendirá en su deseo de convertirse en abogada, pese al duro revés que recibió recientemente.

