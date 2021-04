¿No que no? Kim Kardashian presume por redes su impactante collar de diamantes La diva de telerrealidad aseguró hace años que después del robo que sufrió en Paris, donde peligró su vida y perdió millones, no volvería a presumir sus joyas en la red. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kim Kardashian ha dejado a todos boquiabiertos al presumir un impactante collar de diamantes por redes. Y no es su belleza o el tamaño de las gemas lo que ha dejado a muchos sorprendidos, sino el hecho de que hace años, cuando ella fue víctima de un espectacular robo a punta de pistola en París, afirmó que no volvería a mostrar sus tesoros de manera pública. La foto en cuestión apareció en la red a altas horas del martes y en él es aprecia a la aún señora de Kanye West luciendo el alucinante chocker platinado cuyo estilo asemeja los eslabones de una cadena, solo que, hechos con diamantes amarillos y blancos, enmarcado por un profundo escote. "Esto ocurrió; Miren de cerca for el collar hecho a medida de Kim Kardashian", comentaron en sus redes portavoces de Jay Feder, los joyeros encargados de la alucinante pieza. Fue en octubre de 2016 que Kim Kardashian sufriera un violento robo mientras se encontraba visitando la Ciudad Luz por la Semana de la Moda. Encapuchados entraron a su habitación, donde la encontraron semidesnuda. La amordazaron y la despojaron de más de $10 millones de dólares en joyas, incluyendo un valiosísimo anillo de cerca de $4 millones que Kanye West le había obsequiado y que justamente ella había presumido en redes cuando lo recibió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me han escuchado en entrevistas que hice diciendo que estaba súper emocionada de tal o cual joya [nueva]", dijo al respecto Kardashian durante su aparición en el show de Ellen DeGeneres, en abril de 2017. "No quiero decir que no volveré a usar joyería nuevamente, ni nada de eso. [Pero] realmente no sé si me volveré a sentir cómoda [usándola]. Mi vida entera ha cambiado en términos de cómo viajo y la seguridad [que necesito]". Luego de una ardua investigación autoridades galas detuvieron a 17 sospechosos, pero muchas de las joyas y objetos personales de la estrella de Keeping up with the Kardashians (E!) y madre de cinco hijos nunca fueron encontrados, pues según se dice, algunas fueron fundidas para su reventa.

