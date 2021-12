Kim Kardashian muestra su apoyo al camionero cubano Rogel Aguilera Mederos, condenado a 110 años de cárcel Se han recaudado más de 4 millones de firmas pidiendo que se revise la sentencia del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos, acusado de las muertes de cuatro personas en un fatal choque. Kim Kardashian también le mostró su apoyo con estos mensajes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian mostró su solidaridad con el camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos, sentenciado a 110 años de prisión tras causar las muertes de cuatro personas en un falta choque en Colorado. "Sé que todos han estado publicando sobre Rogel Aguilera-Mederos esta semana. Me sumergí profundamente en el caso para entender la situación. Para quienes no conozcan este caso, #RogelAguileraMederos es un joven de 26 años que fue sentenciado a 110 años de prisión por conducir un camión semirremolque y chocar contra el tráfico, matando a cuatro personas. Él no estaba borracho ni drogado, le fallaron los frenos del camión semirremolque", escribió la estrella de Keeping Up With The Kardashians en sus Instagram Stories. Kim, quien está estudiando leyes, anadió en su mensaje: "Otra parte impactante e injusta de este caso es que el juez no quiso condenarlo a una sentencia tan larga. Sin embargo, debido a [las sentencias mínimas obligatorias] en Colorado, tenía las manos atadas. Los mínimos obligatorios le quitan la discreción a los mínimos judiciales y eso necesita acabar. La ley de Colorado realmente tiene que cambiarse y esto es muy injusto. El gobernador de Colorado es una muy buena persona y sé que hará lo correcto". Kim también criticó a la fiscal a cargo del caso por su falta de sensibilidad. "Cuatro personas murieron en este trágico accidente. Rogel tiene cadena perpetua por el accidente, que no solo destruirá su vida, sino que también afectará la vida de su esposa e hijo. Y sin embargo, por alguna razón, la fiscal pensó que sería divertido publicar una foto de una zapata de freno que recibió de un colega con una placa ¡Me da asco!", expresó. Kim Kardashian Credit: Instagram/ Kim Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim ha sido aplaudida por muchos por usar su fama y su plataforma de Instagram —donde tiene más de 270 millones de seguidores— para crear conciencia sobre casos como el de Rogel. Kim Kardashian y Rogel Aguilera Mederos Credit: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP via Getty Images; Uncredited/AP/Shutterstock Kardashian pidió al gobernador de Colorado, Jared Polis, que reduzca su sentencia. "Mi hijo no es un asesino, mi hijo no es un terrorista", dijo a Univision Oslaida Mederos, la madre de Rogel. "Él me pide mucho que esté tranquila, que tenga fuerza, que él está consciente de que esto fue un accidente, y que le llena de paz y de fe que eso no lo quiso hacer, que se le fueron los frenos y fue algo inevitable", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian muestra su apoyo al camionero cubano Rogel Aguilera Mederos, condenado a 110 años de cárcel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.