Kim Kardashian muestra los lujosos regalos de Navidad de Kris Jenner para cada una de sus hijas Kris Jenner quiso sorprender a cada una de sus hijas con lujosos presentes navideños, y les regaló nada más y nada menos que unos autos eléctricos Mini Moke. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian y Kris Jenner Kim Kardashian y Kris Jenner | Credit: Christopher Polk/Getty Images for The Business of Fashion Kris Jenner, la madre de las Kardashian, quiso sorprender a cada una de sus hijas con lujosos regalos en estas Navidades, y les obsequió nada más y nada menos que unos autos eléctricos Mini Moke. Al parecer, Kim no esperaba tal sorpresa y se mostró muy entusiasmada con el regalo de la matriarca del clan Kardashian. "¡Oh, Dios mío, mira los regalos de Navidad de mi mamá! Para todos sus hijos. ¡Qué genial!", dijo al mostrar los autos envueltos en cintas de celofán en sus historias de Instagram. Regalos de Kris Jenner Regalos de Kris Jenner | Credit: Kim Kardashian/Instagram "Oh, esto tiene que ser de Kourtney y Travis, seguro", expresó la modelo, refiriéndose al Mini Moke blanco con una calavera en el capó. "¡Khloé y yo conseguimos los rosas!", añadió. Como se puede ver en los videos de Kim, su madre compró varios autos de colores amarillo, rosa, blanco, naranja y azul. Regalos de Kris Jenner Regalos de Kris Jenner | Credit: Kim Kardashian/Instagram De acuerdo con el sitio web de Moke America, un carrito de golf Moke cuesta desde $ 20,795 hasta $ 33,000. Este año las Kardashian tuvieron una sencilla celebración navideña. Algunos medios han dicho que no hubo fiesta a causa del aumento de casos de coronavirus. Sin embargo, Kim compartió en redes sociales varias fotos de las tarjetas de Navidad junto a sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm, su madre Kris Jenner, su hermana Khloé y su sobrina True. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este año Kim ha querido ofrecerle a sus pequeños el mejor de los regalos posibles. Así, la socialité contrató a un pianista profesional para que cada mañana tocara para la familia al despertar. También mostró el gran árbol de Navidad repletos de luces y otros adornos que alegra la casa durante las festividades de este mes.

