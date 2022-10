Kim Kardashian hace un tour de su casa lista para Halloween, ¡cuánto derroche! Kim Kardashian se adelantó con los preparativos de su casa y le ha dado un tour a sus seguidores para que sean testigos de lo que sucederá en Halloween. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Kim Kardashian está lista para Halloween! Aunque falta unos días para la celebración, la socialité se adelantó con los preparativos de su casa y le ha dado un tour a sus seguidores para que sean testigos del terror que podrán sentir todos sus invitados este 31 de octubre. En un video colgado en su cuenta de Instagram, la empresaria nos trasladó hasta su increíble mansión en Hidden Hills, California, que en estos momentos luce unas decoraciones que no solo son un derroche de imaginación, ¡sino de dinero! "Decidí hacer un temática de esqueleto", dice mientras muestra los árboles de calaveras y huesos que se encuentran a la entrada de la mansión. Luego la modelo muestra una pasarela de manos que salen de la tierra y que, según explicó, están hechas a la medida de sus familiares y amigos. "Tuve una fiesta de moldeado y todos estaban moldeados", explica. "Estas son las manos de mis hijos. Estas son las manos de mis sobrinas y sobrinos. Pueden ver algunas de las manos de nuestros amigos". Incluso mostró su mano que se diferencia por las uñas acrílicas largas que lucía en ese momento. Kim Kardashian Kim Kardashian | Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for Tiffany & Co. La puerta de entrada de la casa tiene un increíble arco de calaveras, y dentro todo el espacio está diseñado con momias y telarañas, para que realmente los invitados se sientan asustados. "Tenemos una situación realmente espeluznante aquí", dijo la Kardashian en el video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperar, sus seguidores se quedaron atónitos ante esta decoración de Halloween. "Los árboles esqueletos son taaan geniales"; "¿Estás durmiendo en esa casa? 😳😳😳😳 duerme con los ojos ABIERTOS 😬"; "es lindo, pero tan derrochador. Todas las fiestas y la cantidad de comida en cada fiesta, todo es un desperdicio. Pero cuando eres rico, a quién le importa, ¿verdad?"; "ese pasillo me traumatizaría", le dijeron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian hace un tour de su casa lista para Halloween, ¡cuánto derroche!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.