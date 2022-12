Con sillas de piedra y cero color: así es por dentro la casa monástica de Kim Kardashian Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Ig/Kim Kardashian El palacio californiano de Kim costó más de 60 millones de dólares y lleva años en remdelación. Su cuarto tiene paredes de mármol de piso a techo y todo es de color beige y blanco. ¡Pasen a mirar la mansión de la que todos hablan! Empezar galería Un palacio sin igual Kim Kardashian sala mansion Credit: IG/Kim Kardashian Dicen por ahí que todas las cosas se parecen a su dueño. Pero la excepción a la regla parece ser doña Kim Kardashian quien a lo largo de los años ha revelado a cuentagotas fotos del interior de su mansión de Calabasas, CA., y que es sobria, monocromática y prácticamente un recinto zen, casi monástico. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Sobriedad, ante todo Kim Kardashian casa decorado Credit: IG/Kim Kardashian La influencer adquirió la propiedad en el 2014 estando aún casada con Kanye West. Por aquel entonces pagaron unos $20 millones de dólares, según informó PageSix, pero en la actualidad, el palacete —que lleva años en renovaciones— tiene un valor de aproximadamente $60 millones. 2 de 7 Ver Todo Estilo zen Kim Kardashian baño mansion Credit: IG/Kim Kardashian Recientemente la multimillonaria ha compartido aún más imágenes del interior de su hogar, como esta de uno de los enormes cuartos de baño con mármol de piso a techo. 3 de 7 Ver Todo Anuncio El trofeo kim kardashian silla de metal Credit: IG/Kim Kardashian Una de las posesiones más preciadas en el hogar de Kim es la Silla modelo "Curial" del diseñador de sangre mexicana Rick Owens, que se cotiza en unos $10,000 y que ella posee en esta versión. metálica, en otra de pieda y una más de madera. 4 de 7 Ver Todo Inspiración Kim Kardashian vestido inspirado en silla de Rick Owens Credit: IG/Kim Kardashian La silla le gusta tanto a la madre de cuatro hijos que incluso ha aparecido con este vestido, del mismo diseñador, inspirado para expresar cuánto le gusta el mueble. 5 de 7 Ver Todo Natural Kim Kardashian casa decorado Credit: IG/Kim Kardashian Todo, hasta la vegetación que rodea a los ventanales de la casa de Kim, tiene tonos beige, blanco y crema. Pero ojo, que esto no es del todo agradable para North, la hija mayor de Kardashian, quien según cuenta la diva le ha reclamado en varias ocasiones diciéndole que su casa "es fea" . "Es toda blanca", ha dicho la menor . ¿Quién vive así?" 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El armario Kim Kardashian armario Credit: IG/Kim Kardashian Todos los muebles en la casa de Kim están tapizados con telas de color neutro como el beige y el blanco. Los acentos los pone el negro azabache en puertas y ventanas y los pisos de nogal. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

