Kim Kardashian sigue acumulando éxitos en su lucha para liberar a presos condenador por delitos menores de drogas By Rafael García

No hay duda de que la influencia de una megacelebridad como Kim Kardashian puede hacer la diferencia y la socialité está decidida a utilizarla en una causa muy particular, la de los presos que cumplen largas condenas por delitos menores relacionados con las drogas. Te presentamos algunos de los casos que la estrella ha podido resolver.

Kim Kardashian

La socialité ha decidido usar su influencia para promover reformas en el sistema judicial de Estados Unidos.

Se reunió con el presidente

Desde que reunió con el presidente Trump el año pasado en la Casa Blanca ha podido aportar su granito de arena y ha contribuido a la excarcelación de varios presos condenados a largos años de cárcel por delitos menores relacionados con las drogas.

Alice Marie Johnson

Una de las primeras personas que logró excarcelar a Alice Marie Johnson, a quien el presidente Trump le perdonó los años que le quedaban por cumplir de una cadena perpetua.

Felicitación

Trump abrazó a Johnson en la ceremonia en la Casa Blanca como parte de la celebración de la ley First Step Act, una reforma al sistema de justicia federal.

Comienza el efecto dominó

La socialité se unió a la abogada Brittany K Barnett y ha auspiciado la organización Buried Alive Project que se dedica a ayudar presos. Terrance Byrd fue liberado luego de permanecer la mitad de su vida en la cárcel federal por un delito de posesión de drogas.

Eric Balcom

Eric Balcom fue condenado a cadena perpetua cuando tenía 29 años por delitos de droga. Hoy día está en libertad.

Jamelle Carraway

La residente de Illinois cumplió 11 años de una cadena perpetua por posesión de cocaína. Hoy se encuentra agradecida de gozar de una segunda oportunidad.

Iniciativa

Estos resultados son parte de una iniciativa de la organización llamada #90daysoffreedom (90 días de libertad).

Ejemplo a seguir

Kim Kardashian ha mostrado con su apoyo s causas humanitaria un lado alejado de la fantasía de Hollywood y las cámaras.

Quiere ser abogada

En la actualidad se encuentra estudiando derecho co el fin de convertirse en abogada.

