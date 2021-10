Kim Kardashian lista para ridiculizarse con la ayuda de Kanye West La socialité conducirá el famoso programa de parodias Saturday Night Live. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de 10 años protagonizando el ahora desaparecido reality Keeping Up With the Kardashians, la controversial empresaria y aspirante a abogada, Kim Kardashian no es ninguna novata ni tímida ante las cámaras y parece estar siempre dispuesta a embarcarse en cualquier nuevo reto. Así que no podía desdeñar la invitación para conducir el famoso programa de parodias Saturday Night Live, y con total humor, burlarse de varias situaciones de su vida. "Está nerviosa y emocionada", comentó a People una fuente cercana a la socialité. "Es algo grande para ella. Está tomando este trabajo de conducción muy en serio". Kim será la encargada de presentar el episodio de este fin de semana, donde participará la cantante norteamericana Halsey. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim Kardashian for Saturday Night Live, SNL Kim Kardashian | Credit: Kim Kardashian/Instagram Aunque la socialité cuenta con un extenso repertorio en el área de la actuación, para este proyecto recurrió a alguien muy especial. Su ex y padre de sus hijos Kanye West, le está compartiendo su experiencia en el show, en un intento por ayudarla a dejar a los televidentes boquiabiertos. "La está aconsejando", confirmó la fuente. "Ella se siente presionada. Quiere sorprender a la audiencia". Aunque esta será la primera vez que la madre de North, Saint, Chicago y Psalm conduzca el programa, la producción se ha encargado de tenerla presente en sus sketches, con cómicas y sarcásticas imitaciones. Pero su participación, al parecer, no ha sido del agrado de todos, incluyendo de la actriz Debra Messing, quien recurrió a Twitter para protestar el proyecto. "¿Por qué Kim Kardashian? Digo, entiendo que es un ícono cultural, pero SNL tiene conductores, que generalmente son artistas que van a promover una película, un programa de televisión o un disco. ¿Me estoy perdiendo de algo?", escribió en su cuenta oficial. Al parecer sí, ya que la empresaria tiene bastante que promover, incluyendo su línea de maquillaje KKW Beauty, su colección de lencería SKIMS y su nuevo show familiar que actualmente se está grabando para la plataforma digital Hulu. Pero también habría que darle crédito por sus múltiples cameos en el cine y la televisión. Nada mal para una celebridad conocida simplemente por ser famosa. El programa se transmitirá este sábado a las 11:30 p.m. EST por NBC.

