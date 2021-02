Close

Kim Kardashian ya tiene un plan de divorcio: ¿cuándo presentará la demanda? De acuerdo a People, la estrella de telerrealidad carece de contacto con su aún esposo, el rapero Kanye West. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kim Kardashian puede que aún esté legalmente casada con Kanye West, pero la estrella de telerrealidad ya no incluye al rapero en sus viajes o planes. La socialité compartió imágenes de la reciente escapada a una playa de ensueño con sus hijas y en el que el padre de North y Chicago brilló por su ausencia. "Viaje de chicas", publicó la orgullosa madre junto a una galería de imágenes al lado de sus hijas. Una fuente cercana confirmó a People el distanciamiento y aseguró que la pareja ha limitado su comunicación. "Kim y Kanye continúan viviendo sus vidas por separado", aseguró la fuente a la revista. "No tienen contacto". De acuerdo a la fuente, tras eliminar las terapias matrimoniales el mes pasado, la empresaria de la belleza está lista para criar a sus cuatro hijos: North, de 7 años; Saint, de 5; Chicago de 3; y Psalm de casi 2; como madre soltera. "Kim se mantiene enfocada en los niños y su trabajo. Está bastante ocupada y parece estar feliz", comentó la fuente. Al parecer, la futura abogada no tiene prisa en presentar la demanda de divorcio, pero eso no significa que no haya pensado en los detalles. "Tiene un plan de divorcio y presentará la demanda cuando esté lista", reveló la fuente. Image zoom Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A principios de este año, los rumores de una posible separación se confirmaron a través de varias fuentes que aseguraron a People que la empresaria de 40 años había contratado los servicios de la reconocida abogada Laura Wasser para poner en marcha los trámites del proceso de divorcio. "Simplemente no están en la misma página cuando se trata de su futuro como familia", comentó la fuente en enero. "Y a Kim le parece bien". Por el momento, Kim aún mantiene su apellido de casada en su perfil de Instagram, aunque no en su handle. La pareja unió su vida en matrimonio ante una prestigiosa lista de invitados en una fastuosa ceremonia celebrada en Italia en mayo del 2014.

