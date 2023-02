Kim Kardashian, Kylie Jenner y Maluma suben la temperatura en redes ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería maluma kim kardashian kylie jenner sexy fotos traje de bano bikini Credit: Maluma/Kim Kardashian IG Diminutos bikinis, curvas peligrosas y músculos: Kim Kardashian, Kylie Jenner y Maluma muestran sexy fotos. Empezar galería Cuando calienta el sol Kim Kardashian y Kylie Jenner lucieron sus curvas ataviadas con unos diminutos bikinis que dejaron mucho a la imaginación. "Almas gemelas", escribió Kim en el pie de las fotos. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Vitamina C El colombiano Maluma aprovechó las altas temperaturas en Miami para descansar y tomar algo de sol en una playa. 2 de 6 Ver Todo Éxito rotundo El nuevo álbum de Karol G, Mañana será bonito, es todo un éxito. "Después de meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de las ilusiones y los sueños, definitivamente la 'mañana fue muy bonita'. No se trata de los números solo, pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y juntos estamos haciendo historia. Significa el mundo entero para mí. No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo, que está hecho con el corazón". 3 de 6 Ver Todo Anuncio ¡Feliz cumpleaños Kai! Aislinn Derbez compartió esta hermosa foto junto a su ex Mauricio Ochmann. "Feliz cumpleaños número 5. Te amamos tanto tanto Kai. Construir la familia que hoy somos ha sido un viaje lleno de amor, retos, profundidad, crecimiento, expansión y diversión". 4 de 6 Ver Todo Derrochando elegancia Kate del Castillo ("La Reina del Sur") asiste a la 6a edición de los Creative Arts Awards de la Hollywood Critics Association (HCA) Credit: Mezcalent La actriz mexicana Kate del Castillo muy chic en la alfombra roja de la sexta edición de los Creative Arts Awards de la Hollywood Critics Association, en Los Ángeles. 5 de 6 Ver Todo En la alfombra roja Eugenio Derbez y su hijo Vadhir Derbez asisten a la 6a edición de los Creative Arts Awards de la Hollywood Critics Association Credit: Mezcalent Eugenio Derbez y su hijo Vadhir Derbez también se dieron cita a los premios de los Creative Arts Awards de la Hollywood Critics Association. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

