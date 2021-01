Close

"¡Llorando a mares! ¡Es oficial!" exclamó Kim Kardashian, esposa de Kanye West Así lo expresó la célebre influencer mundial en sus historias, en medio de la polémica con su marido. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Se acabó! Keeping up with the Kardashians llegó a su fin. La vigésima temporada de grabaciones ha sido la última, así lo anunció Kim Kardashian el pasado mes de septiembre. Ayer, el famoso clan de féminas grabó el último episodio de la célebre saga que las encumbró como influencers y las catapultó a la fama mundial. “¡El último día de grabación de Keeping up with the Kardashians, para siempre!”, escribió la esposa de Kanye West en sus historias de Instagram, mientras le colocaban los micros por última vez. Image zoom Credit: IG Kim Kardashian La bella Kardashian provechó para presentar a la persona de producción encargada de que el sonido funcionara a la perfección: “¡Erin ha sido la técnica de sonido durante 14 años!”, exclamó acompañando la foto con dos tristonas caritas de sus emojis. Después recorrió emocionada los sets de los platos de un fantástica mesa decorada con flores con las caras dibujadas de cada miembro del cast, para indicarles dónde debían tomar asiento. Ésta fue la suya: Image zoom Credit: IG Kim Kardashian SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim no quiso despedirse sin brindar con su equipo: “20 temporadas de locura y mucho amor” y afirmó que aunque habían terminado el show, seguían de copas y las lágrimas tampoco habían terminado… En un video compartido exclusivamente con E!, Kim comentó: “Estamos tomando un trago con el equipo en mi jardín, pasando un buen rato…” Image zoom Credit: IG Kim Kardashian “Oficialmente llorando a lágrimas”, dijo elevando su copa. “Agradecida por cada uno de los segundos". Image zoom Credit: IG Kim Kardashian Una vez termine de salir al aire esta última temporada, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall, Kylie y Kris compartirán nuevo contenido desde Hulu. ¡El fin de una era!

