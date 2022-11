Kim Kardashian y Kanye West se reencuentran en partido de fútbol de su hijo: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian y Kanye West vuelven a hablarse en un partido de futbol de su hijo Saint Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian y Kanye West coinciden: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian y Kanye West vuelven a hablarse en un partido de futbol de su hijo Saint Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Tal parece que los malos momentos entre la estrella de telerrealidad y Kanye West quedaron atrás. Kim y el rapero fueron fotografiados platicando amenamente durante el partido de fútbol de su hijo Saint, en Los Ángeles. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira Shakira luce sonriente y relajada en un salida junto a sus hijos en Barcelona Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La estrella colombiana fue fotografiada llegando a la clase de karate de sus hijos Milan y Sasha Mebarak, en Barcelona. 2 de 8 Ver Todo José Ron José Ron es expulsado de la nueva temporada de "¿Quién Es La Máscara?" con el disfraz de "Jinete" Credit: Mezcalent El protagonista de La desalmada fue expulsado de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? con el disfraz de 'Jinete'. A pesar de la derrota, el galán mexicano nunca dejo de sonreir. 3 de 8 Ver Todo Anuncio J Balvin J Balvin Accepts U.N. Award For His Leadership in Promoting Wellness + Mental Health Credit: Laila Stevens | Courtesy of OYE El cantante de 37 años aceptó el premio 'Impacto Latino 2022' en la sede de la ONU por sus contribuciones a la salud mental. 4 de 8 Ver Todo Carlos Ponce Carlos Ponce, Omar Chaparro y Carlos Rivera en el cuarto programa de la nueva temporada de "¿Quién Es La Máscara?" Credit: Mezcalent El presentador de Enamorándonos, La isla, posó junto a Omar Chaparro y Carlos Rivera en el cuarto programa de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, que estrenó por Las Estrellas en México y próximamente por Univision para Estados Unidos. 5 de 8 Ver Todo Concierto único Jennifer Koh's Credit: Cortesía Como parye del programa 'The crypt sessions', la violinista Jennifer Koh deslumbró con su talento la catacumba de la iglesia de la Intercession en Harlem con su pieza "Alone together"creado durante la pandemia. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Alba Jessica Alba deslumbra con su cabello oscuro saliendo de unas oficinas en Los Angeles Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group Vimos a la protagonista de Honey saliendo de unas oficinas en Los Ángeles junto a su equipo de trabajo. Para la ocasión, Jessica combinó un suéter con cuello de tortuga, gabardina y botas. 7 de 8 Ver Todo Celinés Toribio, Clarissa Molina y Francisca Lachapel Celinés Toribio, Clarissa Molina y Francisca Lachapel se presentan este 11, 12 y 13 noviembre en Miami con la famosa obra de teatro Monólogos de la Vagina en el Teatro 8 Credit: M&M The Agency Las presentadoras y actrices se presentan este 11, 12 y 13 noviembre en Miami con la famosa obra de teatro Monólogos de la vagina en el Teatro 8. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim Kardashian y Kanye West se reencuentran en partido de fútbol de su hijo: mira las mejores fotos de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.