Kim Kardashian se reencuentra con Kanye West para homenajear a un amigo fallecido, ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian tributo Virgil abloh Louis Vuitton Miami Credit: Backgrid/The Grosby Group La expareja deja atrás sus diferencias para rendir tributo a un amigo recién fallecido. Además: Peter Davidson, novio de Kim, en un juego de baloncesto; Britney Spears libre como el viento y Marjorie de Sousa enseña mucha pierna. Empezar galería Hora azul Kim Kardashian tributo Virgil abloh Louis Vuitton Miami Credit: Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian y Kanye West (no fotografiado) dejaron atrás sus diferencias para reunirse en Miami en el tributo a su entrañable amigo Virgil Abloh, diseñador de la firma Luis Vuitton, quien falleció esta semana a los 41 años. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Solidarios Jwan Yosef Ricky Martin Raw Alejandro Credit: Mega/The Grosby Group El tributo al fallecido diseñador reunió a múltiples celebridades como Ricky Martin (centro) y su marido Jwan Yosef (izq.,), y el cantante Rauw Alejandro, a quienes vemos aquí a bordo de un yate captando momentos del emotivo homenaje. 2 de 11 Ver Todo ¡Brooklyn! Pete Davidson New York Knicks vs Brooklyn Nets Credit: Getty Images Y mientras Kim andaba en Miami en Nueva York captamos a su novio, el comediante Pete Davidson, disfrutando junto con su hermana de un partido entre los New York Knicks y Brooklyn Nets. 3 de 11 Ver Todo Anuncio ¡Vámonos! Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca También en Miami, pero en la feria de Art Basel sorprendimos a la venezolana Sharon Fonseca con su amado Gianlucca Vachi a bordo de este auto vintage en un evento de Chanel, ¡wow! 4 de 11 Ver Todo ¡Fiu, fiu! Marjorie de Sousa Navidad Ciudad de México Credit: Mezcalent Y siguiendo por Miami captamos a la venezolana Marjorie de Sosa radiante y feliz en la presentación de una revista. ¿Se le nota que está enamorada? 5 de 11 Ver Todo ¡Viva la libertad! Britney Spears Credit: Backgrid/The Grosby Group Otra que se ve feliz es Britney Spears a quien captamos tranquila por las calles de Los Ángeles luego de liberarse del yugo legal que pesó sobre ella durante 13 largos años, ¡fiu! 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Viento en popa Paris Hilton y Carter Reum luna de miel Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Y los que no caben de la dicha son Paris Hilton y su flamante marido Carter Reum quienes mandaron esta linda postal desde la isla de Moskito, en las Islas Vírgenes Británicas, donde pasan su luna de miel. 7 de 11 Ver Todo ¡Firmes! Rihanna condecoración Barbados Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Y la que apareció derechita como soldado fue la cantante y empresaria de moda Rihanna quien recibió la la condecoración del Héroe Nacional en la nueva república de Barbados de manos de la primer ministro Mia Mottley. 8 de 11 Ver Todo Oda a un vegetal Y al que captamos muy inspirado fue al comediante Mark Normand en el escenario del St. Mark's Comedy Club de Nueva York. ¿Estaría alabando los deliciosos platos vegetarianos del local que maneja el colombiano Alex Carabaño? Y al que captamos muy inspirado fue al comediante Mark Normand en el escenario del St. Mark's Comedy Club de Nueva York. ¿Estaría alabando los deliciosos platos vegetarianos del local que maneja el colombiano Alex Carabaño? 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cuadritos Alessandra Ambrosio Credit: Backgrid/The Grosby Group La que nunca pierda ni la figura ni el estilo es la brasileña Alessandra Ambrosio que aunque ande de sport (como la vemos aquí en las calles de L.A.) siempre luce divina. 10 de 11 Ver Todo Nuevo comienzo Alec Baldwin Credit: Splash News/The Grosby Group El que está intentando retomar su vida después de la tragedia ocurrida en el set de la cinta Rust es el actor Alecc Baldwin a quien vemos poniendo en orden su auto en Manhattan. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

