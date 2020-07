"Se veía venir desde hace rato": Kim y Kanye habrían pensado en divorciarse desde hace un buen tiempo Una fuente reveló a People que la pareja lleva tiempo considerando la mejor forma de separarse: “Ambas partes sienten que el matrimonio ha concluido”. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir tratando Luego de seis años de casados, el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West parece estar tocando a su fin. Fuentes cercanas a la pareja, que atraviesa una grave crisis familiar ante el nuevo episodio bipolar del cantante de 43 años, aseguran que la ruptura "se veía venir desde hace rato" y que “ambas partes sienten que el matrimonio ha concluido”. Así lo dijo una fuente a People para confirmar las impactantes declaraciones que este miércoles hizo por medio de tuits -posteriormente borrados- el rapero y padre de los cuatro hijos de la estrella de Keeping up with the Kardashians (E!), de 39 años, asegurando que llevaba años "tratando de divorciarse" de su mujer. "Tanto en los días pasados como en las semanas previas han existido comunicaciones suficientes para establecer que ambas partes sienten que el matrimonio ha concluido", expresó la fuente a People. La idea de un divorcio "se veían venir desde hace rato", prosiguió dicha persona recalcando que dicha realidad era tan patente que incluso Kim y Kanye habían "intentado determinar cuál sería la forma más amigable y amorosa de criar a sus hijos en conjunto". Sin embargo, dicha posibilidad quedaría descartada debido al episodio de bipolaridad que el rapero está sufriendo y del cual Kim habló con gran candidez este miércoles pidiendo compasión para su marido, a quien calificó de ser un "hombre brillante y complicado". "Ahora Kanye ha seguido un camino...digamos...distinto", prosigue dicha persona, "tanto en términos de su anuncio por una postulación a la presidencia, como también en términos de la forma en que él ha elegido comunicarse y las cosas que ha elegido decir". El 29 de junio Kim colgó estas imágenes de su estancia en el rancho de la familia en Wyoming, mientras que obscuras nubes parecían formarse en el horizonte en su relación con Kanye West: El 19 de julio Kanye West apareció sumamente conmovido durante un mitin en North Charleston, South Carolina, U.S. July 19, 2020. REUTERS/Randall Hill, donde sostuvo un encuentro con seguidores para hablar de sus deseos de correr para la presidencia. Increíblemente, la crisis se precipitó cuando el cantautor anunció sus planes de correr para la presidencia de los Estados Unidos. Entre lágrimas, el rapero hizo declaraciones dolorosísimas, como el que su mujer tuvo planes de abortar a su promogénita, North West. Image zoom REUTERS/Randall Hill/Grosby Group Imágenes de una de las últimas apariciones en público de la pareja, en Nobu de Malibú, donde cenaron en plan romántico y Kim estrenó color de cabello: Image zoom 2020 Splash News/The Grosby Group Image zoom Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les queda trabajo por hacer, como padres y como consortes que desean poner fin a esta fase en su relación", recalca dicha fuente. "Kanye sabe todo esto y todo lo que está ocurriendo ahora mismo es como un horrible espectáculo que está distrayendo de las cosas que realmente importan (...) ellos necesitan seguir hacia adelante y determinar una estructura de su separación que sea amigable y saludable para ambos, sobre todo por [el bien de] sus cuatro hijos". Al cierre de esta nota Kanye West permanecía en su rancho de Wyoming, mientras que Kim Kardashian continuaba en California al lado de sus hijas North, de 7 años y Chicago, de 2, y de sus hijos Saint, de 4, y Psalm, de 1.

