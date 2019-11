Momento bochornoso: Kim Kardashian interrumpe a Kourtney en plena alfombra roja Momento bochornoso: Kim Kardashian interrumpe a sus hermanas en plena alfombra roja de los People's Choice Awards ¿Hay tensión por la salida de Kourtney? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los People’s Choice Awards, celebrados este fin de semana en Los Ángeles, dejaron momentos únicos, inolvidables e incluso bochornosos, como el que ocurrió en plena alfombra roja cuando al desfilar por ahí Kourtney Kardashian fue groseramente interrumpida por su hermana Kim en un momento sumamente incómodo que quedó grabado en video. Todo ocurrió cuando Khloé, Kourtney, Kim y su madre Kris Jenner se detuvieron a charlar con Giuliana Rancic, coanfitriona de E!News, sobre sus looks, sus joyas y sus preparativos para la glamurosa noche. “…qué está usando todo mundo esta noche ¿me pueden decir qué llevan puesto? tú te ves increíble”, dijo la rubia micrófono en mano cediéndole la palabra a Kourtney. “No planeé esto, es de Naeem Khan ¿así es como se pronuncia?”, contestó la chaparrita de 40 años. Y en esas estaba cuando repentinamente Kim se interpuso entre ella y Rancic para anuncia gesticulando que “todas” sus hermanas estaban “usando diamantes de [mi colección] KKW”. Luego la esposa de Kanye West se volteó hacia su hermana y le dijo a bocajarro: “Te estaba tratando de salvar porque ni siquiera sabes lo que traes puesto. Esa fue mi manera de salvarte”. A lo que Kourtney contestó frente a las cámaras “No, es simplemente que no sabía cómo pronunciarlo”. “OK”, rebatió Kim con actitud felina. El momento quedó captado en video y es imperdible: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El clip surge a solo tres días de que Kourtney Kardashian anunciara que se alejará por un tiempo de la serie Keeping up with the Kardashians (E!), que por más de 10 años ha estelarizado con el resto de sus hermanas. “Acabo de decidir que pasaré más tiempo como madre y que ahí es donde pondré mi energía”, anunció Kourtney a la periodista Keltie Knight de ETonline. “Pero no estoy diciendo adiós”. “Definitivamente vamos a extrañar a Kourtney y sea lo que sea que ella decida hacer, pero la gente va y viene en esta familia”, afirmó Khloé en la misma entrevista transmitida este 7 de noviembre. “Es como una puerta giratoria y pues Kourtney puede que se vaya esta semana, pero regresará” ¡Miau! Advertisement EDIT POST

