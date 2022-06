Kim Kardashian con impresionante traje ¡parece que no trae nada puesto! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería EXC Kim Kardashian, Pete Davidson La influencer parece Eva en el paraíso con este look y presume melena rubia a juego con su noviecito Pete Davidson. Además: Marc Anthony ¡todo un fashionista!, y el príncipe George se convierte en meme instantáneo con sus caras y gestos en el jubileo de la reina Isabel II, ¡míralos! Empezar galería Eva en el paraíso EXC Kim Kardashian, Pete Davidson Kim Kardashian se abre paso por las calles de Calabasas, CA presumiendo su melena rubia platinada ¡y parece ir como Dios la trajo al mundo con este look! 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Puras risas pete davidson y kim kardashian Credit: Mega/The Grosby Group La imagen se desprende de una sesión de fotos que ella realizó con su equipo de confianza y en la que también estuvo presente su noviecito, el comediante Pete Davidson. 2 de 10 Ver Todo Gemelitas Anitta figura de cera Madame Tussauds Nueva York Credit: Getty Images En el museo de cera de Madame Tussauds de Nueva York encontramos a la brazileña Anitta dándole un piquito a su nueva efigie que a partir de ahora puede ser visitada por los fans, ¡wow! 3 de 10 Ver Todo Anuncio Pobre principito Príncipe George Trooping The Colour jubileo reina Isabel II 2022 Credit: Getty Images El que se ha hecho un meme instantáneo es el adorable príncipe Louis que así reaccionó al estruendo de los jets en el desfile de Trooping the Colour, en honor del cumpleaños de la reina Isabel II que también forma parte de las celebraciones por su jubileo de platino,. 4 de 10 Ver Todo Palabras de consuelo Jubileo reina Isabel II Príncipe William con sus hijos y Kate Middleton Credit: Getty Images El pobrecito Louis se la pasó haciendo caras y gestos prácticamente desde que se subió a la carroza real con sus hermanos, los príncipes Charlotte (en medio) y George, y aquí lo vemos en el balcón real acompañado de sus padres, Kate Middleton y el príncipe William, duques de Cambridge. 5 de 10 Ver Todo Fashionista Marc Anthony Miami Fashion Week 2022 - Missoni Credit: Getty Images El cantante Marc Anthony (der.) se descolgó por el desfile de la marca Missoni celebrado durante la Semana de la Moda de Miami donde lo vimos acompañado por la diseñadora español Ágatha Ruiz de la Prada (izq.), el alcalde de la ciudad, Francis X. Suarez, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, otra invitada y la diseñadora italiana Jennifer Mossini. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Puro guapo <p>Humberto Zurita y su hijo, Sebastián Zurita, en la alfombra roja de la cinta El Galán en Ciudad de México. ¿Hace falta decir algo más?</p> Humberto Zurita y su hijo, Sebastián Zurita, en la alfombra roja de la cinta El Galán en Ciudad de México. ¿Hace falta decir algo más? 7 de 10 Ver Todo ¿Bailamos? Edward James Olmos y Xochitl Gomez Credit: Getty Images Muy contentos vimos en Los Ángeles a la actriz Xóchitl Gómez y al actor Edward James Olmos —fundador del Los Angeles Latino International Film Festival (LAIFF)— en la premiere de la cinta Mija. 8 de 10 Ver Todo ¡Buenas! George López serie Lopez vs. Lopez Credit: Getty Images Y en pleno set pillamos al actor George López (der.) con el niño Brice González grabando el programa piloto del sitcom López Vs. López para NBC. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Olissss! Carmen Campuzano Credit: Getty Images La modelo y actriz Carmen Campuzano posa durante una presentación de moda, también en Ciudad de México. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

