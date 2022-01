Kim Kardashian aparece con escote de infarto al concluir de sus vacaciones con Pete Davidson, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La influencer no dejó (casi) nada a la imaginación con su blusa que tenía estratégicos cortes para cubrir su fisonomía. Al otro lado del país, su ex, Kanye West, presentó su nuevo proyecto. ¡Y Geraldine Bazán reaparece! Mira las mejores fotos del día. Empezar galería ¡Bienvenida! Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian dejó a todos boquiabiertos al tocar tierra en el aeropuerto de Van Nuys, en Los Ángeles, tras concluir su romántica escapada a las islas Bahamas con su novio Pete Davidson. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Inesparables Kim Kardashian, Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group El shock no es para menos ante el estratégico diseño del top que llevaba la doña y que cubría estratégicamente su fisonomía, ¿te atreverías a ponértelo? 2 de 9 Ver Todo Todo bien Kanye West Credit: Backgrid/The Grosby Group Al otro lado del país, Kanye West, el ex de Kim, se dejó ver por la soleada Miami presentando su nueva colaboración con la firma de moda Balenciaga y luego de ser captado dos veces con la cantante de sangre boricua Audri Nix. 3 de 9 Ver Todo Anuncio ¡Vivan los Reyes! Geraldine Bazán Credit: Eyepix Images/The Grosby Group La que también ha reaparecido luego de las fiestas navideñas es la mexicana Geraldine Bazán quien ayudó a los Reyes Magos a repartir juguetes en Ciudad de México. 4 de 9 Ver Todo Hora de la pasta Selena Gomez Credit: Splash News/The Grosby Group En Nueva York captamos a la mexicoamericana Selena Gómez saliendo de degustar los ricos platos del restaurante Carbone, preferido de las celebridades. 5 de 9 Ver Todo El pollo cruza el camino Drew Barrymore Credit: Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images También en la Gran Manzana captamos a la acriz y anfitriona de televisión Drew Barrymore acompañada de una simpática gallina y filmando su nueva cinta, ¿de qué tratará? 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Melchor, Gaspar ¿y Sergio? Sergio Mayer 'Distroller' Gifts Toys To National Association Of Actors Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images ¡Así es! El actor y político Sergio Mayer se unió también a los Reyes Magos para repartir tremendos regalos a los niños en la capital mexicana, en este caso, cortesía de la Asociación Nacional de Actores. 7 de 9 Ver Todo ¡Oh, Camila! Camilla Morrone novia de Leonardo DiCaprio Credit: Eliot Press/The Grosby Group La que sigue robando suspiros es la actriz y modelo de sangre argentina Camila Morrone, novia del actor ganador al Oscar Leonardo DiCaprio, a quien vemos muy casual paseando por St. Barts donde ambos vacacionan. 8 de 9 Ver Todo Viva Las Vegas Katy Perry Credit: Mega/The Grosby Group En la Capital del Juego encontramos a Katy Perry haciéndose una foto con su familia y en medio de las presentaciones de su show en el Resorts World de Las Vegas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

