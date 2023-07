Kim Kardashian horrorizada: ¿quién es la misteriosa mujer que aparece en su selfie? Tienes que ver el selfie de Kim Kardashian que dejó a todos perplejos: ¿Fantasma, impostora o simple ilusión óptica? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El selfie intrigante de Kim Kardashian: ¿Quién se encuentra en su ventana? Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Kim Kardashian causó revuelo en las redes sociales al publicar una foto en su cuenta de Instagram que ha dejado a sus millones de seguidores intrigados. En la imagen, vemos a la empresaria, quien recientemente engalanó la portada de Time, tomándose un selfie y luciendo un vestido sin mangas en tono rosado, con su cabello recogido en un medio moño despeinado. Sin embargo, la atención de sus seguidores se ha desviado hacia la presencia de una mujer en la ventana de fondo, generando especulaciones y teorías sobre su identidad. ¿Casa embrujada? La aparición de la misteriosa mujer en la ventana ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales dirigidos a Kardashian. Algunos seguidores, intrigados por la posibilidad de fenómenos paranormales, se preguntan si su casa está embrujada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros sugieren que podría tratarse de energías negativas presentes en el hogar de la celebridad. Los consejos también han surgido, y un seguidor incluso le sugirió a Kim considerar un cambio de residencia para evitar cualquier influencia indeseada. "Tomé esta foto la semana pasada cuando estaba sola y ahora, al revisar mi teléfono, me estoy asustando al darme cuenta de que hay una mujer en la ventana", escribió la ex de Kanye West en el pie de la fotografía. El debate sobre la mujer en la ventana kim kardashian mujer ventana foto Credit: Kim Kardashian IG Los seguidores de Kim Kardashian están ansiosos por conocer la identidad de la mujer en la ventana y esperan que la celebridad de 42 años comparta más información en futuras publicaciones. A medida que la noticia continúa capturando la atención en las redes sociales, los fanáticos siguen especulando y generando teorías, creando una atmósfera de anticipación y curiosidad en torno al desenlace de este misterio.

