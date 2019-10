Kim Kardashian, Hillary Clinton ¡Famosas defienden a Meghan Markle! Ante el acoso sufrido por Meghan Markle de parte de ciertos medios y la batalla legal que el Príncipe Harry emprendió al respecto, muchas celebridades se ponen del lado de la Duquesa. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Príncipe Harry tiene claro a dónde puede llevar el acoso de los paparazzi y la falta de decoro de ciertos medios que no entienden que hay un límite para la privacidad. No puede tener un ejemplo más cercano y doloroso que el de su mamá, Lady Di, para entender de primera mano en qué puede terminar tanta presión mediática. Por eso es muy comprensible que ante el acoso que está viviendo su esposa, Meghan Markle, el Duque de Sussex haya emprendido acciones legales contra algunos medios británicos. Ahora, famosas como Kim Kardashian y Hillary Clinton también salen en su defensa. Image zoom Duques de Sussex/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hillary Clinton afirmó en una entrevista para el Sunday Times que era posible que el racismo jugara una baza importante en el trato que le están dando los medios en su país. “Si la explicación es que es ‘birracial’, queda en la vergüenza de todos”, dijo después de confensarse fan de la Duquesa. Y le aconsejó que no se doblegue, que no se deje intimidar y que siga haciendo la labor que se siente llamada a hacer. Image zoom Andrew Toth / Stringer/Getty Images Poco antes, durante el reciente viaje a Armenia para bautizar a sus hijos, Kim Kardashian comentó cuánto le gustaba que los Duques de Sussex estuvieran involucrados en tantas causas tan importantes para el mundo y su compromiso para cambiarlo. Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images Los hombres tampoco se han quedado atrás a la hora de opinar acerca de este asunto. George Clooney, amigo de la pareja, fue uno de los primeros en dar la voz de alarma cuando la esposa del Príncipe Harry estaba embarazada de siete meses: “Ha sido perseguida, vilipendiada de la misma manera que Diana, la historia se repite”. Image zoom Rodin Eckenroth/Getty Images Y Nacho Figueras, figura del polo y buen amigo del príncipe, comentó durante una entrevista con Ellen DeGeneres, lo difícil que se le había puesto todo a la Duquesa: “Meghan lo dejó todo por él, renunció a todas las cosas que tenía para casarse con el hombre que amaba”. Image zoom Elisabetta A. Villa/Getty Images Michelle Obama, Pink, Olivia Munn… Muchos otros famosos se han puesto del lado de Meghan en distintas ocasiones, incluído Elton John, quien fue uno de los grandes amigos de su suegra, la queridísima Princesa de Gales. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Kim Kardashian, Hillary Clinton ¡Famosas defienden a Meghan Markle!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.