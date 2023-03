Kim Kardashian y su hijo Saint roban cámara en el partido del Club Arsenal en Londres, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian Arsenal FC v Sporting CP UEFA Europa League Londres Credit: Marc Atkins/Getty Images La estrella de telerrealidad causa revuelo en Londres. Además: El hijo mayor de Julio Iglesias cumple 50 años y Sebastián Yatra recibe honores en España. Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian Arsenal FC v Sporting CP UEFA Europa League Londres Credit: Marc Atkins/Getty Images La estrella de telerrealidad causó revuelo con su presencia en el partido del Club Arsenal FC contra el Sporting CP en el Emirates Stadium de Londres y donde estuvo acompañada de su hijo Saint (de espaldas). 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Julio Iglesias Jr. Julio Iglesias Jr. cumple 50 Credit: Zuma Press/The Grosby Group El hijo mayor de Enrique Iglesias apagó las velitas de su pastel número 50 en una fiesta celebrada en Madrid, ¡felicidades! 2 de 6 Ver Todo Maki Soler y Enrique Hernández-Pons maki nuevo novio Credit: Mezcalent La ex de Juan Soler debutó en la alfombra roja con su nuevo amor, el empresario mexicano que pertenece a una de las familias más ricas de México. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Príncipe William y Kate Middleton The Prince And Princess Of Wales Attend The St. Patrick's Day Parade Credit: Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Vestida de punta en blanco la princesa de Gales apareció muy sonriente en el desfile anual de San Patricio en Mons Barracks, que se llevó a cabo en Aldershot, Inglaterra. 4 de 6 Ver Todo Sebastián Yatra Sebastián Yatra "Cadena Dial" Awards 2023 Credit: Borja B. Hojas/Redferns El cantautor colombiano habla emocionado tras recibir el premio Cadena Dial 2023 en Tenerife, Islas Canarias. 5 de 6 Ver Todo Paris Hilton Paris Hilton "Paris: The Memoir" Selfridges London Credit: Dave Benett/Getty Images for Selfridges La deejay, flamante mamá y multimillonaria heredera firmó copias de su libro biográfico Paris: The Memoir, en el almacén Selfridges, de Londres. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

