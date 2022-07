Kim Kardashian y su hija North paran el tráfico en París ¡qué increíbles looks! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian hija North West Paris Fashion Week Haute Couture Fall Winter 2022 2023 - Day Two Credit: Getty Images Madre e hija roban cámara en la Semana de la Alta Costura. ¡No dejes de ver las fotos trending del día! Empezar galería Kim Kardashian y North West Kim Kardashian hija North West Paris Fashion Week Haute Couture Fall Winter 2022 2023 - Day Two Credit: Getty Images Madre e hija se han dado cita en la Ciudad Luz —donde actualmente se lleva a cabo la Semana de la Alta Costura— ¡y sus looks han robado cámara! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Eiza González Robbie Williams Eiza González desfile Giambattista Valli Paris Fashion Week Francois Pinalut 2022 2023 Credit: Getty Images La actriz y cantante mexicana ha reaparecido tras su ruptura de Jason Momoa dejándose ver bien acompañada en primera fila del desfile de Giambattista Valli, con el marido de Salma Hayek, François Pinault (a su izquierda) y el cantante británico Robbie Williams, a su derecha. 2 de 7 Ver Todo Rita Ora y Anitta Rita Ora y Anitta desfile Schiaparelli Paris Fashion Week 2022 2023 Credit: Getty Images La reguetonera brasileña es otra de las muchas celebridades que se han dado cita en los lujosos desfiles parisinos y la vimos en primera fila del desfile de Schiaparelli al lado de la cantante británica Rita Ora (izq.). 3 de 7 Ver Todo Anuncio Cardi B Cardi B comprando en la quinta avenida Credit: Mega/The Grosby Group Acompañada de su entourage la cantante de sangre dominicana se dio una escapada para realizar unas compritas por la Quinta Avenida de Nueva York. 4 de 7 Ver Todo Kate Middleton y el príncipe William Kate Middleton príncipe William Wimbledon 2022 Credit: Getty Images La duquesa de Cambridge no pudo esconder su emoción al presenciar el partido de tennis entre Novak Djokovic y Jannik Sinner durante el Torneo de Wimbledon, en Londres. 5 de 7 Ver Todo Natalie Portman y Benjamin Millepied Natalie Portman y su marido Benjamin Millepied Thor: Love And Thunder premiere Londres Credit: Getty Images La protagonista de Thor: Love and Thunder acudió con su marido al estreno en Londres de la cinta de Marvel. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Oscar Torre y Chuti Tiu Oscar Torre con su esposa Chuti Tiu Credit: IG/Oscar Torre El actor de origen cubano y la actriz —a quienes vemos actualmente en las series Gaslit (Starz) y Yellowstone (Paramount+), respectivamente— se asomaron a desearle a los fans un feliz Cuatro de Julio. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

