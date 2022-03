Kim Kardashian habla de su historia de amor con Pete Davidson ¿Cómo la enamoró? Kim Kardashian habla de su noviazgo con Pete Davidson y suena muy enamorada. Mira lo que reveló la ex de Kanye West sobre su nuevo amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian dejó de pensar en el qué dirán y volvió a entregar su corazón. "Yo me lancé. Dije: '¿sabes qué? Estoy en mis 40s, solo lánzate. Encuentra tu felicidad'", contó a Ellen DeGeneres en su programa The Ellen DeGeneres Show. A sus 41 años, ha encontrado el amor junto al comediante Pete Davidson, de 28 años, tras su divorcio del cantante Kanye West. "No es oficial hasta que no lo publicas", bromeó sobre hacer su relación con Pete pública en Instagram. "Tengo las fotos más lindas de los dos", presumió sobre su novio, diciendo que no quería lucir "desesperada" compartiendo demasiadas fotos de ambos en sus redes sociales. "No sé qué es lo correcto, yo no he tenido nuevo novio desde antes de existir Instagram. No sé cuáles son las reglas", añadió risueña la exesposa de Kanye West, quien tiene cuatro hijos con el rapero, con quien estuvo casada casi 7 años. Kim Kardashian Credit: The Ellen Show El 11 de marzo la pareja compartió sus primeras fotos juntos en Instagram. La estrella de Saturday Night Live ha mostrado su devoción por su novia y la defendió de las críticas de su ex, Kanye West. Desde el 1 de marzo, Kim está legalmente soltera. Pete Davidson y Kim Kardashian Pete Davidson y Kim Kardashian | Credit: Splash News/The Grosby Group DeGeneres le confesó a Kim Kardashian "veo un cambio en ti", notando que la veía más relajada y "un lado diferente" de su personalidad. "Se siente bien", dijo la empresaria, creadora de la marca SKIMS. "Yo motivo a mis amigos y a la gente que amo a ser felices", añadió. "Yo la encontré y se siente tan bien", dice sobre la felicidad al lado de Pete Davidson. "Quiero mantener eso siempre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim Kardashian Credit: The Ellen Show Kim y Pete comenzaron su romance en octubre del 2021, cuando fueron fotografiados agarrados de la mano en una montaña rusa en el parque de atracciones Knott's Scary Farm en Buena Park, California. Luego se besaron frente a las cámaras de Saturday Night Live cuando Kim debutó como presentadora del popular show donde trabaja su novio. Luego Davidson la llamó por primera vez su "novia" en una entrevista con PEOPLE (The TV Show!). Kim le confesó a Variety que la nueva temporada de The Kardashians, que estrena el 14 de abril en Hulu, contará todos los detalles de su relación con Pete Davidson y cómo se enamoraron.

