Kim Kardashian fotografiada tras su ruptura con Pete Davidson: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian es vista por primera vez desde que terminó su relación con Pete Davidson Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian en buena compañía: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian es vista por primera vez desde que terminó su relación con Pete Davidson Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad fotografiada por primera tras su ruptura con el comediante Pete Davidson. Kim fue vista en un bote con su familia en Coeur d'Alene, Idaho, tomando algo de sol y chequeando mensajes en su teléfono. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Francisca Lachapel ("Despierta América") encabeza la tradicional Parada Dominicana el Bronx, NY Credit: Mezcalent La presentadora de Despierta América encabezó la tradicional Parada Dominicana en el Bronx, NY, donde el talento y protagonistas de la República Dominicana tomaron las calles neoyorkinas para celebrar su 40 aniversario. 2 de 6 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez y Ben Affleck salen de NY con sus hijos antes del cumpleaños de 50 de Ben Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz y cantante fue fotografiada saliendo de un edificio en Nueva York junto a su amado Ben Affleck. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Andrés Palacios en el primer capítulo de la nueva versión de la telenovela "La Madrastra Credit: Mezcalent La actriz de 47 años y Andrés Palacios se tomaron esta foto del recuerdo en el primer capítulo de la nueva versión de la telenovela La madrastra, producción de Carmen Armendáriz que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 4 de 6 Ver Todo Prince Royce Prince Royce conquista al público puertorriqueño en su show en el Coca Coca Music Hall Credit: Photo © 2022 Alfredo Rolón/The Grosby Group El cantante de 33 años encendió a sus fans con sus canciones y su outfit rojo durante su actuación en el Coca Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico. 5 de 6 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria participa de un evento en Miami para promover el voto latino Credit: Photo © 2022 Startraks Photo/The Grosby Group La actriz y empresaria participó de un evento en Miami para promover el voto latino. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

